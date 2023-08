München - Im Transferpoker um den englischen Stürmer Harry Kane haben der FC Bayern München und Tottenham Hotspur offenbar eine Einigung erzielt. Das berichtet das in der Regel gut informierte Portal "The Athletic" am Donnerstag unter Berufung auf deutsche Quellen.



Demnach soll ein Angebot des Bundesligisten im Umfang von mehr als 100 Millionen Euro am Mittwoch von dem Premier-League-Klub akzeptiert worden sein. Die Entscheidung über einen Wechsel liege nun bei Kane selbst, hieß es. Medienberichten zufolge soll der Stürmer sich intern schon länger für den Transfer ausgesprochen haben, zuletzt hatte es aber auch Anzeichen für einen Verbleib in London gegeben. Es wird erwartet, dass die Entscheidung bis zum Wochenende steht.



Der Pflichtspielstart für die Bayern findet am Samstag mit dem Supercup gegen RB Leipzig statt.

