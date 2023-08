Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz ruft nicht überall Begeisterung hervor. Insbesondere in der Kreativszene wird befürchtet, dass künstliche Intelligenz eines Tages menschliche Künstler überflüssig machen könnte. Erste Deepfake-Songs haben in der Musikszene bereits für Aufruhr gesorgt. Vor solchen will Alphabet Künstler schützen und dazu einen Deal mit Rechteinhaber Universal Music schließen.Egal ob Drake, Rapper Kanye West oder The Weeknd, sie alle sind in diesem Jahr schon Betroffene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...