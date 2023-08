STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9) mit Gewinnsprung in Q1 und die Erfolgsserie setzt sich im Q2 fort - Umsatzerlöse steigen im ersten Halbjahr um 8,3 % auf 78,4 Mio EUR, EBITDA um 25,7 % auf 14,2 Mio EUR und folglich erhöht sich auch das Ergebnis je Aktie - immerhin auf 1,35 EUR (H1 2022: 1,06 EUR). Und jetzt, warum es rund läuft, gerade bei der Gewinnentwicklung. Erinnern Sie sich noch? Zuletzt konnten wir im Mai mit dem CFO der STEMMER IMAGING, Michael Bülter, über das Unternehmen und Perspektiven reden. Gut das Interview zu kennen, wenn man die Aktie näher ansehen will. So sah Bülter mit ...

