AMBARI BRANDS GIBT TEAM FÜR ENTWICKLUNG DER KI-SCHÖNHEITS-APP SCARLETT BEKANNT Vancouver, British Columbia, den 10. August 2023 - Ambari Brands Inc. ("Ambari" oder das "Unternehmen") (CSE: AMB) (OTC: AMBBF) (FRA: A3DP2A), ein Schönheits- und Technologieunternehmen, das Lösungen unter Einsatz von künstlicher Intelligenz ("KI") und Augmented Reality ("AR") entwickelt, freut sich die Bildung eines außergewöhnlichen Teams an Experten für die Entwicklung seiner KI- und AR-Schönheits-App Scarlett bekanntgeben zu dürfen. Scarlett zielt darauf ab, KI in die Kosmetikindustrie einzubringen, indem Spitzentechnologien eingesetzt werden, um Anwender*innen ein immersives und personalisiertes Schönheitserlebnis zu bieten. Mit einem Schwerpunkt auf Machine Learning, Bildverarbeitung und Augmented Reality wird Scarlett es den Anwender*innen ermöglichen, virtuell mit unterschiedlichen Make-up-Looks und Frisuren zu experimentieren, und ihnen dabei ein außerordentliches Maß an individueller Anpassung und Annehmlichkeit bieten. Ambari hat ein Team aus hochqualifizierten Fachleuten mit einem breitgefächerten Spektrum an Fachkenntnissen zusammengestellt, um die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung von Scarlett sicherzustellen. Das Team setzt sich wie folgt zusammen: Projektleitung - Aufsicht über die Entwicklung des Projekts und die Implementierung von fortschrittlichen Machine Learning- und Bildverarbeitungsalgorithmen

- Aufsicht über die Entwicklung des Projekts und die Implementierung von fortschrittlichen Machine Learning- und Bildverarbeitungsalgorithmen Experte/in für Machine Learning - Einbringen von Fachkenntnissen und Erfahrung mit Machine Learning-Methoden, um die KI-Fähigkeiten von Scarlett zu verbessern

- Einbringen von Fachkenntnissen und Erfahrung mit Machine Learning-Methoden, um die KI-Fähigkeiten von Scarlett zu verbessern Machine Learning-Techniker/innen - Schwerpunkt auf der Entwicklung und Optimierung von Machine Learning-Modellen, um lebensnahe Beauty-Transformationen in Echtzeit zu ermöglichen, in enger Zusammenarbeit mit dem Team, um die Machine Learning-Algorithmen umzusetzen und die Vorhersagefähigkeiten der App zu verfeinern

- Schwerpunkt auf der Entwicklung und Optimierung von Machine Learning-Modellen, um lebensnahe Beauty-Transformationen in Echtzeit zu ermöglichen, in enger Zusammenarbeit mit dem Team, um die Machine Learning-Algorithmen umzusetzen und die Vorhersagefähigkeiten der App zu verfeinern Backend-Entwickler/in - Aufbau einer robusten Backend-Infrastruktur, um die KI- und AR- Funktionalitäten von Scarlett zu unterstützen

- Aufbau einer robusten Backend-Infrastruktur, um die KI- und AR- Funktionalitäten von Scarlett zu unterstützen Android-Entwickler/in - Entwicklung der Android-Version von Scarlett unter Sicherstellung einer nahtlosen Integration mit den einzigartigen Merkmalen der Plattform und unter Optimierung der Leistung

- Entwicklung der Android-Version von Scarlett unter Sicherstellung einer nahtlosen Integration mit den einzigartigen Merkmalen der Plattform und unter Optimierung der Leistung iOS-Entwickler/in - Entwicklung der iOS-Version von Scarlett und Bereitstellung einer geschmeidigen und intuitiven Nutzererfahrung für Nutzer von Apple-Geräten

- Entwicklung der iOS-Version von Scarlett und Bereitstellung einer geschmeidigen und intuitiven Nutzererfahrung für Nutzer von Apple-Geräten UX-Designer/in - Schaffung eines nutzerorientierten Designs mit Schwerpunkt auf intuitiver Navigation und visuell ansprechenden Oberflächen, um die Nutzerbindung zu verbessern "Es ist uns eine Freude, das außergewöhnliche Team hinter der Entwicklung von Scarlett vorzustellen", so Nisha Grewal, CEO von Ambari. "Jedes Teammitglied bringt wertvolle Erfahrung mit ein, die bei der Schaffung unserer innovativen AR- und KI-gestützten Schönheits-App eine wesentliche Rolle spielen wird. Mit Scarlett bezwecken wir, es Menschen zu ermöglichen, ihre einzigartige Schönheit zu entdecken, zu verbessern und damit zu experimentieren." Ambari setzt sich dafür ein, Spitzentechnologie in die Kosmetikindustrie einzuführen, und ist überzeugt, dass das Talent und die Erfahrung innerhalb des Teams eine erfolgreiche Einführung von Scarlett ermöglichen wird. Über Ambari Brands Inc. Ambari Brands Inc. ist ein führendes Schönheits- und Technologieunternehmen, das sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer KI- und AR-Lösungen legt. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gemacht, die Nutzererfahrungen durch fortschrittliche Technologien zu verbessern. Die Kosmetikprodukte von Ambari werden derzeit von den weltweit größten Einzelhandelsketten im Sortiment geführt. Um mehr über Ambari zu erfahren, besuchen Sie www.ambaribeauty.com und www.ambari.ai . Im Namen des Vorstands Nisha Grewal CEO, Corporate Secretary und Director inquiries@ambaribrands.com +1 (424) 284-4022 Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden im Allgemeinen durch Wörter wie "glauben", "prognostizieren", "bezwecken", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Chance", "Plan", "könnte", "sollte", "wird", "würde" und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet. In der vorliegenden Pressemitteilung gehören dazu Aussagen bezüglich der Entwicklung von Scarlett, der geplanten Funktionen und Merkmale von Scarlett, der Nützlichkeit und des funktionalen Schwerpunkts von Scarlett, der Zusammensetzung, Fachgebiete und Erfahrung des Entwicklungsteams von Scarlett und der erwarteten Nutzererfahrung. Das Unternehmen ist zwar überzeugt, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen derartige zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, dennoch sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie abgeben kann, dass diese sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen, beinhalten sie naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Hinweis ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Die in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen werden zum Datum dieser Mitteilung vorgenommen, und sofern die anwendbaren Börsengesetze nichts anderes vorschreiben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen. Die kanadische Wertpapierbörse (CSE) hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.



