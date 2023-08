Brenntag meldete für das zweite Quartal 23 ein ordentliches Ergebnis: Umsatz, Rohertrag und operatives EBITA normalisierten sich wie erwartet auf einer schwierigen Vergleichsbasis. Nach einem hervorragenden Geschäftsjahr '22 und angesichts eines schwierigen Marktumfelds hat das Management die Prognose für die op. EBITA-guidance für 2023 auf EUR 1,3-1,4 Mrd. (-11% yoy in der Mitte) von zuvor EUR 1,3-1,5 Mrd. eingeengt, was immer noch auf eine Erholung in H2 hindeutet. Während die Preise und Volumina im 2. Quartal rückläufig waren, betonte das Management, dass die Volumina in den letzten Monaten an Fahrt gewonnen haben. Zusammen mit den Kostensenkungsmaßnahmen von Brenntag sollte dies in den kommenden Quartalen zu einer günstigeren Ergebnisentwicklung führen. Darüber hinaus bieten die beeindruckende Bilanz (Nettoverschuldung/EBITDA von 1,1x in 2022) und das Cash-Profil des Unternehmens mit einem FCF-Generierung von 880 Mio. EUR im ersten Halbjahr nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch ausreichend Spielraum für die Verfolgung von M&A-Möglichkeiten in der Zukunft. AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf KAUFEN mit einem leicht angepassten Kursziel von EUR 95,00 (alt EUR 100,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Brenntag%20SE





