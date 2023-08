Mithilfe der Mittel wird Moove seine Mission beschleunigt umsetzen können, Finanzdienstleistungen für mobile Gig-Worker zu transformieren

Finanzierung macht das von Moove seit seiner Gründung im Jahr 2020 erzielte Wachstum deutlich

Die Finanzierungsrunde steigert die Gesamtmittel seit der Gründung auf mehr als 335 Millionen US-Dollar, verteilt auf Eigen- und Fremdkapital

Moove, das weltweit erste Fintech für Mobilität, meldet heute, dass es sich neue Finanzmittel in Höhe von 76 Millionen US-Dollar gesichert hat, bestehend aus Eigenkapital in Höhe von 28 Millionen US-Dollar, eingeworben von neuen und bestehenden Investoren in einem Prozess unter der Leitung der Mubadala Investment Company (Mubadala), Risikokrediten von Fonds und Konten in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, die von BlackRock verwaltet werden, sowie bislang nicht bekannt gegebenen Mitteln in Höhe von 38 Millionen US-Dollar, die in den vergangenen zwölf Monaten eingeworben wurden. Das in Afrika gegründete Unternehmen wird mithilfe der Finanzmittel seine Mission fortsetzen, die größte technologiegestützte Finanzdienstleistungsplattform für Mobilitätsunternehmer aufzubauen und seine Position auf weltweiter Ebene zu stärken.

Moove wurde 2020 gegründet, um der mangelnden Finanzierung für Fahrzeuge Rechnung zu tragen, mit der mehr als zwei Millionen afrikanische Mobilitätsunternehmer konfrontiert sind. Aufgrund des weltweiten Interesses ist das Unternehmen über mehrere Regionen hinweg expandiert. Es arbeitet inzwischen an einer weiteren globalen Expansion mit Plänen zur Einführung mehrerer neuer Produkte und dem Ziel, bis zum Ende des Unternehmensjahres die Rentabilität zu erreichen. Dieses Investment ist eine Bestätigung für die Fähigkeit von Moove, seine Kunden zu bedienen und in mehreren Entwicklungs- und Industrieländern tätig zu sein. Die Finanzierung ist der Beginn einer Beziehung, in deren Rahmen ebenfalls Faris Sohail Al Mazrui, Head of Ventures Growth bei Mubadala, dem Advisory Board von Moove beitreten wird.

Ladi Delano, Mitbegründer und Co-CEO von Moove, sagte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Mubadala und BlackRock, um mit Blick auf unsere bereits profitablen Märkte wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, das Vereinigte Königreich und Südafrika eine Verdoppelung zu erreichen sowie weiterhin in unser Kundenerlebnis zu investieren und unsere Produktentwicklung zu beschleunigen, um innerhalb der nächsten 12 Monate für Rentabilität in der Gruppe zu sorgen."

Faris Sohail Al Mazrui, Head of Ventures Growth, Mubadala, ergänzte: "Moove hat eine hochgradig skalierbare, technologiegestützte Plattform aufgebaut, um Mobilitätsunternehmern weltweit Zugang zu Krediten und weiteren Finanzdienstleistungen zu verschaffen, die ihnen zuvor nicht zur Verfügung standen. Es handelt sich hier um einen unterversorgten Markt mit eingeschränktem Zugang zu Banken und unserer Ansicht nach verfügt er langfristig über ein großes Potenzial."

Moove hat sich seit seiner Gründung immer stärker entwickelt, ein 17-faches Umsatzwachstum nach der Series-A-Finanzierung vor zwei Jahren verzeichnet und mehr als 12.000 Kunden gestärkt, die in 13 Märkten über 22 Millionen Fahrten mit von Moove finanzierten Fahrzeugen durchgeführt haben. Das Unternehmen ist der größte Fahrzeugfinanzierungspartner von Uber im Raum EMEA und betreibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits die größte EV-Flotte nach Lieferstunden auf der Uber-Plattform, obwohl der Start erst vor vier Monaten erfolgte.

Sean Dunne, Managing Director bei BlackRock (ehemals Kreos Capital), führte aus: "Unserer Ansicht nach hat Moove das Potenzial, eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung der Mobilität zu spielen. Moove bietet seinen Kunden Zugang zu Finanzmitteln und die Chance, an der Transformation des Mobilitätssektors durch den Ausbau seiner weltweiten E-Flotte teilzuhaben. Während sich die Länder weiterentwickeln und statt auf den privaten Autobesitz eher auf gemeinsame Mobilitätslösungen und Ridehailing setzen, kann Moove diesen Wandel anführen."

Ladi Delano fuhr fort"Wir werden mit diesem Investment nun unsere Mission beschleunigt umsetzen und weiterhin lebensverändernde Möglichkeiten für unsere Kunden schaffen, während wir auf dem Weg zur Rentabilität sind. Es erfüllt uns mit großem Stolz zu sehen, dass unsere Kunden ein besseres Leben für sich und ihre Familien aufbauen, und diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, diese Chance mehr Unternehmern zu bieten."

Als wirkungsorientiertes Fintech verfolgt Moove das Ziel, denjenigen Finanzdienstleistungen anzubieten, die keine Bankverbindung haben oder von traditionellen Kreditgebern nicht ausreichend versorgt werden, damit sie einkommensabhängige Finanzierungen und eine Chance für Vermögensbesitz und finanzielle Stabilität erhalten. Im Zuge der steigenden Nachfrage nach Mobilitätslösungen bietet sich für Moove zunehmend die Chance, der bevorzugte Finanzdienstleistungspartner für Mobilitätsunternehmer auf der ganzen Welt zu werden.

Über Moove

Moove, ein weltweites Mobilitäts-Fintech aus Afrika, hat den Zugang zu Finanzdienstleistungen für Mobilitätsunternehmer demokratisiert. Dies geschieht durch die Einbettung seiner alternativen Kreditscoring-Technologie in Ridehailing-, Logistik-, Nahverkehrs- und Sofortlieferplattformen mittels proprietärer Leistungs- und Umsatzanalysen, um Kunden mit Finanzmitteln auszustatten, die zuvor von Finanzdienstleistungen ausgeschlossen waren. Moove ist in 13 Märkten in Afrika, dem Nahen Osten, Europa und Asien tätig und der größte Fahrzeuglieferpartner von Uber im Raum EMEA. Seine Kunden haben bis heute mehr als 22 Millionen Fahrten mit von Moove finanzierten Fahrzeugen durchgeführt.

Moove wichtige Fakten

Moove hat das Leben von über 50.000 Menschen weltweit positiv beeinflusst

Mehr als 15.000 Moove-Kunden seit der Gründung

Über 22 Millionen Fahrten mit von Moove finanzierten Fahrzeugen

Eigenkapital von mehr als 150 Millionen US-Dollar und Fremdkapital von mehr als 175 Millionen US-Dollar seit der Gründung eingeworben

Über 30.000 neue Fahrzeuge sind bestellt

Größter Fahrzeugpartner von Uber im Raum EMEA, zweitgrößter Fahrzeugpartner in Indien und größte EV-Flotte nach Lieferstunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Moove App in 4 Märkten live: Südafrika, Ghana, Nigeria und Indien

85% Einsatz der Moove Wallet mit durchschnittlich 12 Transaktionen pro Kunde pro Monat

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230809103336/de/

Contacts:

Sam Uden

sam.uden@hotwireglobal.com

07 443 956 730



Sarah Kemp

sarah.kemp@moove.io