NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Er sei zuversichtlich, was den Wachstumspfad des Kochboxen-Lieferanten angehe, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Beschleunigung des Umsatzwachstums sei sehr wahrscheinlich. Er erwartet, dass der Monat Oktober zu einem Kurstreiber für die Aktie werden könnte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 04:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 04:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

