DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:59 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.508,25 +0,5% +14,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.266,75 +0,6% +35,6% Euro-Stoxx-50 4.353,55 +0,8% +14,8% Stoxx-50 3.993,90 +0,2% +9,4% DAX 15.919,94 +0,4% +14,3% FTSE 7.584,46 -0,0% +1,8% CAC 7.383,66 +0,8% +14,1% Nikkei-225 32.473,65 +0,8% +24,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,49 -0,30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,06 84,40 -0,4% -0,34 +6,6% Brent/ICE 87,38 87,55 -0,2% -0,17 +5,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,61 39,82 -0,5% -0,21 -51,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.921,83 1.914,31 +0,4% +7,51 +5,4% Silber (Spot) 22,80 22,68 +0,5% +0,12 -4,9% Platin (Spot) 900,80 892,80 +0,9% +8,00 -15,7% Kupfer-Future 3,81 3,78 +0,8% +0,03 -0,0%

Mit leichten Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Den entscheidenden Impuls dürften die US-Verbraucherpreise liefern, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Eine leicht positive Tendenz zeichnet sich am Donnerstag an der Wall Street ab. Den entscheidenden Impuls dürften die vorbörslich anstehenden US-Verbraucherpreise für Juli liefern. Der Markt erhofft sich Hinweise über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank. "Obwohl die zugrunde liegenden Inflationsdaten auf eine Verlangsamung des Trends hindeuten, bleiben wir skeptisch, dass die Inflation bis zum nächsten Jahr nahtlos auf 2 Prozent zurückgehen wird", so Andrew Patterson, Senior International Economist bei Vanguard. Daneben gibt weiterhin die Berichtssaison den Takt vor. Für die Disney-Aktie geht es um 1,6 Prozent nach oben, nachdem der Unterhaltungskonzern Geschäftszahlen vorgelegt und dabei kräftige Preiserhöhungen für seine Streamingdienste angekündigt hatte. Ziel sei es, diese bis September 2024 profitabel zu machen, teilte das Unternehmen mit. Im dritten Geschäftsquartal grenzte Disney die Verluste der Streamingdienste immerhin schon deutlich ein. Ansonsten fielen die Drittquartalszahlen durchwachsen aus: Der Umsatz lag etwas unter der Konsensschätzung von Analysten, das Betriebsergebnis darüber.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 227.000 14:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Den DAX belastet die Schwäche des DAX-Schwergewichts Siemens, die Aktie verliert nach Zahlenausweis knapp 7 Prozent. Unter den Sektoren stellen die Versicherer mit einem Plus von 2 Prozent die Gewinner, hier legten Allianz und Munich Re überzeugende Geschäftszahlen vor. Industrials bilden mit minus 0,9 Prozent das Schlusslicht, auch hier drückt die Schwäche von Siemens. Während die Quartalszahlen für die Einzelwerte die Impulse liefern, sind es die US-Verbraucherpreise, die für den Gesamtmarkt von hoher Bedeutung sind. Nach zwölf Rückgängen in Serie könnte die Jahresrate der US-Inflation erstmals wieder ansteigen. Die Allianz (+3,2%) hat im zweiten Quartal von höheren Preisen und Volumina in der Schaden-Unfall-Versicherung sowie von einem starken US-Geschäft in der Leben- und Krankenversicherung profitiert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Allianz. Die Deutsche Telekom (-0,8%) schloss das zweite Quartal bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss zwar schwächer als im Vorjahr und auch als erwartet ab, operativ wurden die Erwartungen aber übertroffen. Auch den Jahresausblick hob der DAX-Konzern noch einmal an. Henkel (+0,6%) gibt sich nach dem ersten Halbjahr optimistischer für das Gesamtjahr und hat die Erwartungen beim Umsatz erneut und nun auch beim Gewinn hochgeschraubt. Munich Re (+2,2 Prozent) hat im zweiten Quartal zwar weniger verdient. Belastungen in der Schaden-Unfall-Rückversicherung unter anderem durch höhere Großschäden konnten durch bessere Ergebnisse in der Leben-Rückversicherung und beim Erstversicherer Ergo nicht ausgeglichen werden. Jedoch sieht der Konzern nun eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Ziele zu übertreffen. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal von Siemens (-7,0%) stufen die Analysten der Deutschen Bank als "etwas enttäuschend" ein. Siemens bestätigte ihre Prognose für ein organisches Konzernwachstum, senkte jedoch den Ausblick für Digital Industries. Rheinmetall geben um 2,6 Prozent nach. Das Ergebnis je Aktie liegt deutlich unter den Erwartungen, die anderen Kennziffern haben die Prognosen lediglich getroffen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Uhr Mi, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1028 +0,5% 1,0994 1,0980 +3,0% EUR/JPY 158,59 +0,6% 158,27 157,67 +13,0% EUR/CHF 0,9629 +0,0% 0,9631 0,9629 -2,7% EUR/GBP 0,8635 +0,1% 0,8636 0,8630 -2,4% USD/JPY 143,82 +0,1% 143,98 143,61 +9,7% GBP/USD 1,2771 +0,4% 1,2731 1,2721 +5,6% USD/CNH (Offshore) 7,2181 -0,1% 7,2225 7,2337 +4,2% Bitcoin BTC/USD 29.525,06 +0,1% 29.514,04 29.740,31 +77,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der US-Dollar gerät vor den US-Inflationsdaten unter Druck. Der Dollarindex büßt 0,4 Prozent ein, allerdings hatte der Index mit gestiegener Risikoscheu am Vortag auch 0,5 Prozent zugelegt. Die Experten der Commerzbank sind der Auffassung, dass die Daten für das Erreichen des Zinsgipfels in den USA sprechen könnten. Diese dürften die erwartete Zinspause im September nicht infrage stellen und gleichzeitig die Meinung zementieren, dass auch im November nichts mehr an Zinserhöhungen komme, erläutert Devisenanalystin Antje Praefcke. Diese Sicht spreche nicht für den Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Kurz vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise stieg die Nervosität und die Anleger hielten sich zusehends zurück. Die Daten werden im späteren Tagesverlauf veröffentlicht, lange nach Börsenschluss in Asien. An den chinesischen Börsen belasteten zunächst weiter Konjunktursorgen, nachdem am Dienstag die Handelsdaten überraschend schwach ausgefallen waren und am Mittwoch Preisdaten auf eine Deflation hingedeutet hatten. Der Composite-Index in Schanghai schaffte aber in den letzten Handelsminuten den Dreh ins Plus und schloss 0,3 Prozent höher. In Hongkong brachen die Aktien von Techtronic um über 17 Prozent ein, nachdem das Unternehmen enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. In Tokio machte der Nikkei-225-Index anfängliche Verluste mehr als wett und schloss 0,8 Prozent höher. Der japanische Aktienmarkt profitierte von der Abwertung des Yen, wie es hieß. Ein schwächerer Yen verbessert die Ertragschancen japanischer Unternehmen auf den internationalen Märkten. Im Blick stand weiter die Bilanzsaison heimischer Unternehmen. Geschäftszahlen von Sony (-3,2%) wurden negativ aufgenommen. Das Unternehmen erhöhte zwar seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr, weil das Geschäft mit Playstations gut läuft, äußerte sich aber pessimistisch zum Geschäft mit Smartphones. Olympus knickten um 12 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch um 50 Prozent im ersten Geschäftsquartal vermeldet hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich am Donnerstag stabil. Mit Blick auf die laufende Berichtssaison springen die überzeugenden Geschäftszahlen aus dem Versicherunsgsektor mit Munich Re, Allianz und Zurich Insurance ins Auge, was sich positiv auf Credits auswirken sollte. Ansonsten stehen auch hier die US-Inflationsdaten am Nachmittag im Fokus. Vor allem die monatliche Veränderungsrate der Kern-Verbraucherpreise dürfte nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba das Marktgeschehen bestimmen. Eine Steigerung von 0,2 Prozent, wie sie vom Konsens erwartet wird, würde die US-Notenbank wohl nicht unter Druck setzen, die Zinsen weiter zu erhöhen

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

HENKEL

