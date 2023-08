DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:59 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.508,25 +0,5% +14,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.266,75 +0,6% +35,6% Euro-Stoxx-50 4.353,55 +0,8% +14,8% Stoxx-50 3.993,90 +0,2% +9,4% DAX 15.919,94 +0,4% +14,3% FTSE 7.584,46 -0,0% +1,8% CAC 7.383,66 +0,8% +14,1% Nikkei-225 32.473,65 +0,8% +24,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 132,49 -0,30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,06 84,40 -0,4% -0,34 +6,6% Brent/ICE 87,38 87,55 -0,2% -0,17 +5,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,61 39,82 -0,5% -0,21 -51,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.921,83 1.914,31 +0,4% +7,51 +5,4% Silber (Spot) 22,80 22,68 +0,5% +0,12 -4,9% Platin (Spot) 900,80 892,80 +0,9% +8,00 -15,7% Kupfer-Future 3,81 3,78 +0,8% +0,03 -0,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit leichten Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Den entscheidenden Impuls dürften die US-Verbraucherpreise liefern, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Eine leicht positive Tendenz zeichnet sich am Donnerstag an der Wall Street ab. Den entscheidenden Impuls dürften die vorbörslich anstehenden US-Verbraucherpreise für Juli liefern. Der Markt erhofft sich Hinweise über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank. "Obwohl die zugrunde liegenden Inflationsdaten auf eine Verlangsamung des Trends hindeuten, bleiben wir skeptisch, dass die Inflation bis zum nächsten Jahr nahtlos auf 2 Prozent zurückgehen wird", so Andrew Patterson, Senior International Economist bei Vanguard. Daneben gibt weiterhin die Berichtssaison den Takt vor. Für die Disney-Aktie geht es um 1,6 Prozent nach oben, nachdem der Unterhaltungskonzern Geschäftszahlen vorgelegt und dabei kräftige Preiserhöhungen für seine Streamingdienste angekündigt hatte. Ziel sei es, diese bis September 2024 profitabel zu machen, teilte das Unternehmen mit. Im dritten Geschäftsquartal grenzte Disney die Verluste der Streamingdienste immerhin schon deutlich ein. Ansonsten fielen die Drittquartalszahlen durchwachsen aus: Der Umsatz lag etwas unter der Konsensschätzung von Analysten, das Betriebsergebnis darüber.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 227.000 14:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Den DAX belastet die Schwäche des DAX-Schwergewichts Siemens, die Aktie verliert nach Zahlenausweis knapp 7 Prozent. Unter den Sektoren stellen die Versicherer mit einem Plus von 2 Prozent die Gewinner, hier legten Allianz und Munich Re überzeugende Geschäftszahlen vor. Industrials bilden mit minus 0,9 Prozent das Schlusslicht, auch hier drückt die Schwäche von Siemens. Während die Quartalszahlen für die Einzelwerte die Impulse liefern, sind es die US-Verbraucherpreise, die für den Gesamtmarkt von hoher Bedeutung sind. Nach zwölf Rückgängen in Serie könnte die Jahresrate der US-Inflation erstmals wieder ansteigen. Die Allianz (+3,2%) hat im zweiten Quartal von höheren Preisen und Volumina in der Schaden-Unfall-Versicherung sowie von einem starken US-Geschäft in der Leben- und Krankenversicherung profitiert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Allianz. Die Deutsche Telekom (-0,8%) schloss das zweite Quartal bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss zwar schwächer als im Vorjahr und auch als erwartet ab, operativ wurden die Erwartungen aber übertroffen. Auch den Jahresausblick hob der DAX-Konzern noch einmal an. Henkel (+0,6%) gibt sich nach dem ersten Halbjahr optimistischer für das Gesamtjahr und hat die Erwartungen beim Umsatz erneut und nun auch beim Gewinn hochgeschraubt. Munich Re (+2,2 Prozent) hat im zweiten Quartal zwar weniger verdient. Belastungen in der Schaden-Unfall-Rückversicherung unter anderem durch höhere Großschäden konnten durch bessere Ergebnisse in der Leben-Rückversicherung und beim Erstversicherer Ergo nicht ausgeglichen werden. Jedoch sieht der Konzern nun eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Ziele zu übertreffen. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal von Siemens (-7,0%) stufen die Analysten der Deutschen Bank als "etwas enttäuschend" ein. Siemens bestätigte ihre Prognose für ein organisches Konzernwachstum, senkte jedoch den Ausblick für Digital Industries. Rheinmetall geben um 2,6 Prozent nach. Das Ergebnis je Aktie liegt deutlich unter den Erwartungen, die anderen Kennziffern haben die Prognosen lediglich getroffen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Uhr Mi, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1028 +0,5% 1,0994 1,0980 +3,0% EUR/JPY 158,59 +0,6% 158,27 157,67 +13,0% EUR/CHF 0,9629 +0,0% 0,9631 0,9629 -2,7% EUR/GBP 0,8635 +0,1% 0,8636 0,8630 -2,4% USD/JPY 143,82 +0,1% 143,98 143,61 +9,7% GBP/USD 1,2771 +0,4% 1,2731 1,2721 +5,6% USD/CNH (Offshore) 7,2181 -0,1% 7,2225 7,2337 +4,2% Bitcoin BTC/USD 29.525,06 +0,1% 29.514,04 29.740,31 +77,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der US-Dollar gerät vor den US-Inflationsdaten unter Druck. Der Dollarindex büßt 0,4 Prozent ein, allerdings hatte der Index mit gestiegener Risikoscheu am Vortag auch 0,5 Prozent zugelegt. Die Experten der Commerzbank sind der Auffassung, dass die Daten für das Erreichen des Zinsgipfels in den USA sprechen könnten. Diese dürften die erwartete Zinspause im September nicht infrage stellen und gleichzeitig die Meinung zementieren, dass auch im November nichts mehr an Zinserhöhungen komme, erläutert Devisenanalystin Antje Praefcke. Diese Sicht spreche nicht für den Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Kurz vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise stieg die Nervosität und die Anleger hielten sich zusehends zurück. Die Daten werden im späteren Tagesverlauf veröffentlicht, lange nach Börsenschluss in Asien. An den chinesischen Börsen belasteten zunächst weiter Konjunktursorgen, nachdem am Dienstag die Handelsdaten überraschend schwach ausgefallen waren und am Mittwoch Preisdaten auf eine Deflation hingedeutet hatten. Der Composite-Index in Schanghai schaffte aber in den letzten Handelsminuten den Dreh ins Plus und schloss 0,3 Prozent höher. In Hongkong brachen die Aktien von Techtronic um über 17 Prozent ein, nachdem das Unternehmen enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. In Tokio machte der Nikkei-225-Index anfängliche Verluste mehr als wett und schloss 0,8 Prozent höher. Der japanische Aktienmarkt profitierte von der Abwertung des Yen, wie es hieß. Ein schwächerer Yen verbessert die Ertragschancen japanischer Unternehmen auf den internationalen Märkten. Im Blick stand weiter die Bilanzsaison heimischer Unternehmen. Geschäftszahlen von Sony (-3,2%) wurden negativ aufgenommen. Das Unternehmen erhöhte zwar seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr, weil das Geschäft mit Playstations gut läuft, äußerte sich aber pessimistisch zum Geschäft mit Smartphones. Olympus knickten um 12 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch um 50 Prozent im ersten Geschäftsquartal vermeldet hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich am Donnerstag stabil. Mit Blick auf die laufende Berichtssaison springen die überzeugenden Geschäftszahlen aus dem Versicherunsgsektor mit Munich Re, Allianz und Zurich Insurance ins Auge, was sich positiv auf Credits auswirken sollte. Ansonsten stehen auch hier die US-Inflationsdaten am Nachmittag im Fokus. Vor allem die monatliche Veränderungsrate der Kern-Verbraucherpreise dürfte nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba das Marktgeschehen bestimmen. Eine Steigerung von 0,2 Prozent, wie sie vom Konsens erwartet wird, würde die US-Notenbank wohl nicht unter Druck setzen, die Zinsen weiter zu erhöhen

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

HENKEL

August 10, 2023 07:06 ET (11:06 GMT)

hat im ersten Halbjahr operativ und unter dem Strich mehr verdient sowie die Margen verbessert. Dabei profitierte der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller unter anderem von Preiserhöhungen bei seinen Produkten, Einsparungen im neu zusammengelegten großen Segment Consumer Brands und positiven Auswirkungen der Portfoliobereinigung.

MUNICH RE

hat im zweiten Quartal weniger verdient. Belastungen in der Schaden-Unfall-Rückversicherung unter anderem durch höhere Großschäden und den Verkauf von Wertpapieren konnten durch ein besseres Ergebnis beim Erstversicherer Ergo nicht ausgeglichen werden. Beim Ausblick ist der DAX-Konzern deutlich auf Kurs.

SIEMENS

Die Regionalzüge für das Pilotprojekt "Digitaler Knoten Stuttgart" liefert Siemens Mobility. Insgesamt würden von Ende 2025 bis Frühjahr 2026 insgesamt 28 dreiteilige Mireo-Züge geliefert, die für einen semiautomatischen Fahrbetrieb ausgelegt sind. Inklusive eines Instandhaltungsvertrages über zehn Jahre hat der Auftrag der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) ein Volumen von 300 Millionen Euro.

THYSSENKRUPP

könnte es unter dem neuen Vorstandschef Miguel Lopez nach früheren Abbaurunden zu weiteren Stellenstreichungen kommen. Der Manager, der den Ruhrkonzern seit Anfang Juni führt, wollte sich in der Telefonkonferenz zwar dazu nicht äußern, schloss eine solche Option auf Nachfrage aber auch nicht ausdrücklich aus.

AAREAL BANK

Eine höhere Risikovorsorge unter anderem wegen des vollständigen Abbaus des Russland-Geschäfts und einer Belastung in den USA hat der Aareal Bank im zweiten Quartal einen spürbaren Gewinnrückgang beschert. Ein kräftiges Ertragswachstum konnte dies nicht ausgleichen. Beim Ausblick wird der Immobilienfinanzierer etwas pessimistischer und rechnet wegen höherer Investitionen nur noch mit einem Ergebnis in etwa auf Vorjahresniveau.

BASLER hat im ersten Halbjahr unter dem Strich einen Verlust geschrieben. Der bereits Ende Juli gesenkte Jahresausblick wurde bestätigt.

COMPOGROUP MEDICAL

hat im zweiten Quartal dank eines dynamischen Wachstums in allen Segmenten das operative Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz erhöht. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Medizinsoftware-Anbieter.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 ihren Nettovermögenswert der Private-Equity-Investments inklusive der gezahlten Dividende um 20 Prozent auf 677,8 Millionen Euro erhöht. Dies sei auf die Wertbeiträge von Veräußerungen, die überwiegend gute Entwicklung der Portfoliounternehmen und eine positive Kapitalmarktentwicklung zurückzuführen.

DEUTZ

ist im ersten Halbjahr zweistellig gewachsen und traut sich weiterhin das Erreichen des oberen Endes der Jahresprognose zu.

ECKERT & ZIEGLER

hat im ersten Halbjahr trotz eines Umsatzanstiegs weniger verdient. Der Jahresausblick wurde bestätigt.

GEA

ist trotz eines kleinen Rückgangs beim Auftragseingang besser als erwartet durch das zweite Quartal gekommen und hat die Jahresprognose bestätigt. Im Zeitraum April bis Juni erzielte der Anlagenbauer laut Mitteilung einen Auftragseingang von 1,381 Milliarden Euro. Das entsprach zwar einem Rückgang von 1,6 Prozent und verfehlte die Prognosen der Analysten ganz leicht, die mit 1,384 Milliarden Euro gerechnet hatten.

GFT

ist trotz zweistelligen Wachstums im ersten Halbjahr angesichts des volatilen makroökonomischen Umfelds für das Gesamtjahr vorsichtiger geworden.

HAMBORNER REIT

hat im ersten Halbjahr unter anderem von Mieterhöhungen und neuen Objekten profitiert. Die Mieterlöse und das operative Ergebnis (FFO) legten zu, unter dem Strich stand wegen Bewertungseffekten gleichwohl ein Verlust. Das SDAX-Unternehmen hob die Prognose für den FFO im Gesamtjahr leicht an.

HAPAG-LLOYD

Die um mehr als ein Drittel gefallenen Frachtraten und auch eine geringere Transportmenge haben der Reederei Hapag-Lloyd einen Gewinneinbruch beschert. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr zwar noch ein EBITDA von 3,8 Milliarden US-Dollar, im Vorjahreszeitraum waren es aber noch 10,942 Milliarden Dollar gewesen. Das Konzernergebnis lag bei 3,1 (Vorjahr 9,5) Milliarden Dollar.

HELMA EIGENHEIMBAU

hat im ersten Halbjahr weniger Umsatz erzielt und einen Verlust geschrieben. Der Umsatz fiel in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres auf 125,7 Millionen Euro von 169,2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Vor Steuern wurde ein Verlust von 24,8 Millionen Euro verzeichnet, gegenüber einem Gewinn von 13,5 Millionen Euro im Vorjahr.

INDUS

ist im ersten Halbjahr 2023 leicht gewachsen. Der Umsatz legte um 2,0 Prozent auf 904,1 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 84,9 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 87,4 Millionen. Die EBIT-Marge verschlechterte sich auf 9,4 (Vorjahr 9,9) Prozent.

MLP

Der Finanzdienstleister MLP hat im zweiten Quartal unter einem schwierigen Umfeld gelitten. Der Gewinn ging deutlich zurück. An der Prognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen aber fest.

JUNGHEINRICH

hat im zweiten Quartal von einer soliden Nachfrage und der Übernahme der Storage-Solutions-Gruppe in den USA profitiert. Gewinn und Umsatz legten kräftig zu. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

PNE

ist im ersten Halbjahr in die Verlustzone gerutscht, hat aber die Jahresprognose bestätigt.

RHEINMETALL Die steigende Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall im zweiten Quartal einen höheren Umsatz und ein höheres Ergebnis beschert. Der Auftragseingang zog kräftig an. Angesichts der guten Marktsituation und der vollen Auftragsbücher wurden die Jahresziele bekräftigt - sowohl der Umsatz als auch die Marge sollen erhöht werden.

SAF-HOLLAND

hat in zweiten Quartal unter dem Strich etwas weniger verdient. Der Anfang August bei Vorlage vorläufiger Zahlen angehobene Ausblick wurde bestätigt.

SECUNET

ist dank einer starken Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal im ersten Halbjahr prozentual zweistellig gewachsen. Der Umsatz wuchs in den ersten sechs Monaten um 12 Prozent auf 151,5 Millionen Euro. Davon entfielen 96,3 (Vorjahr 70,1) Millionen auf das zweite Quartal. Das EBIT stieg in den Monaten April bis Juni um 59 Prozent auf 10,2 Millionen Euro.

ZEAL

hat seine Jahresprognose nach einem guten ersten Halbjahr bestätigt. Zeal nutze in den ersten sechs Monaten nach eigenen Angaben die Jackpot-Phasen im Januar, März und Juni zur Neukundeakquise und zum weiteren Ausbau des Geschäftsvolumens.

NOVO NORDISK

hat seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben, da die Nachfrage nach seinem Diabetesmedikament Ozempic und dem Adipositasmittel Wegovy stark wächst.

ZURICH INSURANCE

hat im ersten Halbjahr den Nettogewinn zwar gesteigert, die Markterwartungen jedoch verfehlt.

WIENERBERGER

hat wegen der Schwäche des Bau-Marktes in Europa im ersten Halbjahr weniger verdient. Die höheren Zinsen und die gestiegenen Baukosten hätten den Markt belastet. Das Unternehmen habe darauf mit Sparmaßnahmen reagiert, die im ersten Halbjahr 29 Millionen Euro gebracht hätten.

