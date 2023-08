SAARBRÜCKEN/ENSDORF (dpa-AFX) Das saarländische Wirtschaftsministerium erwartet in den nächsten Wochen die Entscheidung des Bundes über die Höhe der Förderung für die geplante Chipfabrik des US-Herstellers Wolfspeed in Ensdorf (Landkreis Saarlouis). "Nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU am 8. Juni stimmt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nun mit den Ländern die jeweilige Länderbeteiligung individuell ab", teilte Ministeriumssprecherin Kathrin Fries auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die finalen Fördersummen ständen aufgrund der nationalen Prüfungen daher noch aus. Man gehe aktuell davon aus, dass die Unterzeichnung der entsprechenden Verwaltungsvereinbarung im September oder Oktober passieren werde, sagte die Sprecherin. Mit bis zu 2,7 Milliarden Euro will der US-Chiphersteller Wolfspeed gemeinsam mit Automobilzulieferer ZF im Saarland die weltweit größte Fabrik für Halbleiter aus Siliziumkarbid bauen.

Wolfspeed rechnet nach eigenen Angaben mit einer staatlichen Förderung von 20 bis 25 Prozent der gesamten Investitionssumme. Bei vollständigem Betrieb werde die Fabrik mehr als 600 Beschäftigte haben.