Köln (ots) -"Hello Kitty" hat sich seit ihrer Entstehung im Jahr 1974 zu einem generationsübergreifenden Klassiker entwickelt und erfindet sich seitdem immer wieder neu. Nun zeigt SUPER RTL die Kultfigur gemeinsam mit ihren Freund:innen in der neuen Vorschulserie "Hello Kitty: Super Style!" ab Montag, 4. September, immer werktags um 08:00 Uhr in Doppelfolgen. Bereits ab Freitag, 18. August stehen die ersten Episoden auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ zum Streamen bereit.Das CGI-animierte Format, in dem Teamwork und Freundschaft im Mittelpunkt stehen, bietet aufregende Storylines und altersgerechte Inhalte. Die Geschichten spielen in Cherry Town, der Heimat von Hello Kitty. Gemeinsam mit Flughörnchen Haroshee hilft sie den Bewohner:innen der Stadt und meistert jedes Abenteuer. Ob als Entdeckerin, Köchin oder Sängerin: Hello Kitty schlüpft nach Bedarf in allerhand verschiedene Rollen - ganz ohne Superkraft, aber mit Selbstbewusstsein und Optimismus.Seit fast 50 Jahren verkörpert Hello Kitty starke Werte wie Freundschaft, Liebenswürdigkeit und Positivität und hat mit ihrem einzigartigen Look und der Extraportion Niedlichkeit bereits Generationen begeistert.In der ersten Episode ("Zeit zu Rollen", Montag, 4.September, 08:00 Uhr) geht es sportlich zu: In Cherry Town findet eine Boogie-Woogie-Rollschuh-Party statt. Hello Kitty ist ganz aufgeregt, aber ihr Freund Zonty kann sich nicht so richtig freuen: Er kann leider überhaupt nicht Rollschuh fahren! Kann Kitty es ihm bis zum Abend beibringen?Pressekontakt:SUPER RTL Fernsehen GmbHPicassoplatz 150679 KölnOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5577656