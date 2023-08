ISG Provider Lens-Studie stellt fest, dass ein schneller Hochlauf des Internets der Dinge deutliche Effizienzgewinne in den Bereichen Fertigung, autonomes Fahren und Gesundheitswesen bringen könnte.

Der Markt für Internet-of-Things-Technologien (IoT) in Deutschland wächst dank Künstlicher Intelligenz (KI), Machine Learning (ML) und 5G. Für das Jahr 2025 wird ein Umsatzvolumen von 50 Milliarden Euro erwartet. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute vorgelegt hat.

Die Studie "2023 ISG Provider Lens Internet of Things Services and Solutions report for Germany" kommt zu dem Ergebnis, dass das Internet der Dinge das Potenzial hat, Schlüsselindustrien in Deutschland zu wandeln und im Zuge dessen deutlich effizienter und produktiver zu machen. Zu diesen Kernbranchen zählen unter anderem die Automobilindustrie, das Gesundheitswesen und das verarbeitende Gewerbe. Zumal das Internet der Dinge Unternehmen dabei helfen kann, ihren Kohlendioxid-Ausstoß zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, so ISG weiter.

"IT-Dienstleister spielen eine entscheidende Rolle bei der Planung und Umsetzung nachhaltiger Lösungen für das Internet der Dinge", sagt ISG-Partner Philipp Glatz, der den Bereich Smart Manufacturing für ISG EMEA von Deutschland aus leitet. "Mit ihrem Wissens- und Dienstleistungsangebot können sie den Kunden helfen, ihre individuellen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."

Durch die Analyse der Daten von IoT-Geräten können KI- und ML-Algorithmen potenzielle Schwierigkeiten erkennen, noch bevor sie eintreten. Und: Die Möglichkeit, Fahrzeuge und Sendungen in Echtzeit zu verfolgen und Ineffizienzen zu korrigieren, könne den Kraftstoffverbrauch senken und Transportrouten optimieren, so ISG weiter.

Der zunehmende Stellenwert der Nachhaltigkeit hat den deutschen Markt für strategische IoT-Dienstleistungen stark verändert, da die Hersteller ihren Gesamtansatz überdenken mussten. Unternehmen suchen jetzt nach IoT-Lösungen, die ihnen helfen, Kosten zu senken, indem sie Energie sparen, so ISG weiter.

Die ISG-Studie geht davon aus, dass die Integration von KI und ML sowie die Verbreitung von 5G und die Einführung von Edge Computing die Fähigkeiten der IoT-Geräte verbessern, sodass diese sowohl energieeffizienter als auch intelligenter werden.

"In der deutschen Wirtschaft spielt das verarbeitende Gewerbe nach wie vor eine tragende Rolle", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Daher besteht kein Zweifel daran, dass die deutschen Hersteller die Entwicklung von IoT-Lösungen weiter vorantreiben werden, um ihren Wettbewerbsvorsprung auszubauen."

Darüber hinaus untersucht die Studie aktuelle Marktentwicklungen im Bereich von "Edge AI", wo es darum geht, komplexe Algorithmen auf kleinen, energieeffizienten Geräten einzusetzen, um eine intelligentere und effizientere Datenerfassung und Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Die Studie "2023 ISG Provider Lens Internet of Things Services and Solutions report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von 43 Anbietern in vier Marktsegmenten. Dies sind "Strategy Consulting", "Implementation Integration", "Managed Services Data Management" sowie "AI on the Edge".

Die Studie stuft Capgemini, Cognizant, Eviden (Atos) und Siemens in allen vier Marktsegmenten als "Leader" ein. Accenture, HCLTech und HPE erhalten diese Einstufung in je drei Segmenten. Deutsche Telekom (TSI) und TCS sind "Leader" in je zwei Marktsegmenten. CANCOM, Kyndryl und NTT DATA in je einem.

Zudem werden TCS in zwei Marktsegmenten sowie Deloitte and Infosys in je einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Die Studie "2023 ISG Provider Lens Internet of Things Services and Solutions report for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Benelux, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 800 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit grössten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

