Die meistgehandelten Produkte: Trader vor US-Inflationsdaten gespalten

Der DAX® konnte im Laufe des Vormittags zulegen. Die 16.000 Punktemarke ist (noch) ein Widerstand. Auch die amerikanischen Leitinidizes sind im Vorhandel leicht positiv. Der nächste Impuls für den Markt werden die Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus den USA heute nachmittags sein. Eine klare Tendenz der Anleger lässt sich aus den meistgehandelten Produkten nicht ableiten. Für den DowJones® wurde allerdings eine Put-Position via Knock-Out-Optionsscheinen aufgebaut.

Auf die Aktien Tesla Inc. und Siemens AG wurden heute vermehrt Put-Optionsscheine erworben. Bei Tesla vermuten die Marktteilnehmer wohl Kursverluste nach dem Abschied des CFO Zach Kirkhorn, bei Siemens reagierte der Markt empfindlich auf die schwächelnden Quartalszahlen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC5P77 4,30 15911,50 Punkte 15510,897464 Punkte 36,96 Open End DAX ® Put HB0U63 6,97 15911,50 Punkte 16587,275492 Punkte 22,85 Open End DowJones ® Put HZ02RX 31,17 15911,50 Punkte 1616,265341 USD 5,79 Open End DAX ® Call HC5J8Z 4,19 15911,50 Punkte 15525,778953 Punkte 38,30 Open End DAX ® Put HR6N0V 8,51 15911,50 Punkte 16748,762413 Punkte 18,67 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Put HC8JA4 2,50 243,96 USD 240,00 USD 8,91 17.01.2024 DAX ® Put HC0XS0 1,26 15913,50 Punkte 13700,00 Punkte 126,74 12.12.2023 DAX ® Call HC0XQ5 4,80 15913,50 Punkte 16300,00 Punkte 33,26 12.12.2023 Siemens AG Put HC6WCD 1,51 137,66 EUR 150,00 EUR 9,13 13.12.2023 DAX ® Call HC0XQ2 6,53 15913,50 Punkte 16000,00 Punkte 24,28 12.12.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HB9WK8 7,65 15898,50 Punkte 15326,800933 Punkte 15 Open End DAX ® Short HC2900 0,77 15898,50 Punkte 16644,804312 Punkte -10 Open End DAX ® Long HC3TKM 5,70 15898,50 Punkte 15063,436849 Punkte 10 Open End DAX ® Short HC3612 1,10 15898,50 Punkte 16380,497397 Punkte -15 Open End DAX ® Short HC701M 4,94 15898,50 Punkte 16170,446064 Punkte -25 Open End

