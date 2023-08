Nach dem Hacker-Angriff vor einigen Monaten gibt es nun einen weiteren Vorfall bei Rosenbauer. Es betrifft das System RDS Connected Fleet, das laut Rosenbauer für die effiziente Abwicklung der Fahrzeuginstandhaltung verwendet wird. Ein entsprechender Konfigurationsfehler im System sei bereits letzte Woche, unmittelbar nach Bekanntwerden, behoben worden, ein Zugriff auf diese Daten sei somit nicht mehr möglich, so Rosenbauer in einer Stellungnahme. Der Hackergruppe ZER - Reverse Engineering Zentrum, die sich darauf spezialisiert hat, Sicherheitslücken in Unternehmen ausfindig zu machen, sei es gelungen, über die in den LKW verbauten Telematikmodule die Namen der Einsatzorganisationen sowie bei einzelnen Fahrzeugen mit verbauter SIM-Karte auch die ...

