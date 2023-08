Das Wall Street Journal hatte es in einem Bericht vom Mittwoch bereits angedeutet, nun läuft die Vollzugsmeldung über die Nachrichten-Ticker: Das US-Modeunternehmen Tapestry übernimmt den Konkurrenten Capri Holding - mit sattem Aufschlag zur aktuellen Bewertung. Die Capri-Aktie schnellt im vorbörslichen US-Handel mit Wucht nach oben. Die Capri-Aktionäre dürfen sich die Hände reiben: Die Anteilseigner erhalten 57 Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von 65 Prozent auf den US-Schlusskurs vom ...

