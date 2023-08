Mainz (ots) -Dienstag, 19.09.Bitte Programmänderungen beachten:17.15 The RookieCrashkurs(Text u. weitere Angaben s. 20.9.2023)17.55 The RookieVom Guten, Schlechten und Hässlichen(Text u. weitere Angaben s. 20.9.2023)(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)Mittwoch, 20.09.Bitte Programmänderungen beachten:14.05 The RookieDer Tausch(Text u. weitere Angaben s. 21.9.2023)14.45 The RookieJagdfieber(Text u. weitere Angaben s. 21.9.2023)(Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen.).......................................17.15 The RookieDer Fall des Falken(Text u. weitere Angaben s. 22.9.2023)17.55 The RookieHollywood auf Streife(Text u. weitere Angaben s. 22.9.2023)(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 21.09.Bitte Programmänderungen beachten:14.10 The RookieDer Todeszeitpunkt(vom 24.1.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'NeilTalia Bishop Afton WilliamsonTim Bradford Eric WinterCaptain Zoe Andersen Mercedes Masonund andereBuch: Alexi HawleyRegie: Michael GoiUSA 201814.50 The RookieLügen und Einsichten(vom 31.1.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'NeilTalia Bishop Afton WilliamsonTim Bradford Eric WinterCaptain Zoe Andersen Mercedes Masonund andereBuch: Alexi HawleyRegie: John TerleskyUSA 2018(Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen.).......................................17.15 The RookieFleisch und Blut(vom 31.1.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'NeilTalia Bishop Afton WilliamsonTim Bradford Eric WinterCaptain Zoe Andersen Mercedes Masonund andereBuch: Alexi HawleyRegie: Jessica YuUSA 201817.55 The RookieRedwood(vom 7.2.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'NeilTalia Bishop Afton WilliamsonTim Bradford Eric Winterund andereBuch: Alexi HawleyRegie: Sylvain WhiteUSA 2018(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)Freitag, 22.09.Bitte Programmänderungen beachten:14.05 The RookieGebrochene Herzen(vom 7.2.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'NeilTalia Bishop Afton Williamsonund andereBuch: Alexi HawleyRegie: Carol BankerUSA 201814.45 The RookieDie Versuchung(vom 14.2.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'NeilTalia Bishop Afton Williamsonund andereBuch: Alexi HawleyRegie: Omar MadhaUSA 2018(Weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen.)..............................................17.15 The Rookie100 Tage Rookie(vom 14.2.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'NeilTalia Bishop Afton WilliamsonTim Bradford Eric WinterCaptain Zoe Andersen Mercedes Masonund andereBuch: Alexi HawleyRegie: Michael GoiUSA 201817.55 The RookieMenschenjagd(vom 21.2.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'NeilTalia Bishop Afton WilliamsonTim Bradford Eric WinterCaptain Zoe Andersen Mercedes Masonund andereBuch: Alexi HawleyRegie: Bill JohnsonUSA 2018(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5577698