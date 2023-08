Das Catering-Unternehmen DO & CO hat erneut Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Das Unternehmen profitierte in allen drei Divisionen (Airline, Events, Restaurant) von einer erhöhten Nachfrage und verzeichnete im 1. Geschäfts-Quartal einen Umsatz von 400,88 Mio. Euro, was einem Plus von 39,0 Prozent zur Vorjahresperiode entspricht. Das EBITDA beträgt im 1. Quartal 43,26 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 29,16 Mio. Euro). Das konsolidierte Betriebsergebnis des DO & CO-Konzerns hat sich auf 28,70 Mio. Euro beinahe verdoppelt (Vorjahr: 14,83 Mio. Euro). Die EBIT-Marge beträgt 7,2 Prozent (VJ: 5,1 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahres-Quartal hat sich das Konzernergebnis auf 15,45 Mio. Euro mehr als vervierfacht (Vorjahr: 3,35 Mio. Euro). Im Ausblick gibt sich das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...