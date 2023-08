Unterföhring (ots) -Guter Wurf für SAT.1: Der Sender sichert sich exklusiv die Produktionsrechte für mehrere neue Staffeln des international gefeierten Event-Show-Hits "Murmel Mania". In der 2021 von Talpa unter dem Originaltitel "Marble Mania" entwickelten Family-Entertainment-Show treten Prominente zum größten Murmelspiel-Cup an.Seven.One Entertainment Group-Entwicklungschef Hannes Hiller: "Die strategische Zusammenarbeit mit John de Mols Talpa macht Spaß. Nach 'The Floor' ist 'Murmel Mania' die zweite Show, die wir für 2024 gemeinsam angehen. 'Murmel Mania' ist beste Familien-Unterhaltung. Die Event-Show begeistert alte wie junge Zuschauer:innen. Ich freue mich, dass SAT.1 im nächsten Jahr viele Kugeln ins Rollen bringt."Einfach rund: "Murmel Mania" begeistert alle Zuschauer:innenBereits mit den ersten drei Staffeln verbuchte "Murmel Mania" sowohl im niederländischen TV als auch in Deutschland einen anhaltenden, überdurchschnittlichen Erfolg beim Gesamtpublikum. Nach der Strategie-Quizshow "The Floor" ist das Programm bereits der zweite Show-Hit, den sich SAT.1 in diesem Jahr exklusiv aus der Kreativ-Schmiede John de Mols sichert.Umgesetzt wird "Murmel Mania" von Cheerio Entertainment, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios, gemeinsam mit Talpa Entertainment Productions in den Niederlanden. Die Zuschauer:innen erwartet das spaßige Murmel-Rennen im ersten Halbjahr 2024 in der SAT.1-Prime-Time.Pressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5577727