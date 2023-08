Berlin/Burglengenfeld (ots) -Vom 1. bis 3. September 2023 wird die Stadt Burglengenfeld in Ostbayern zum Zentrum der deutschen Jugendfeuerwehr-Welt. Hier im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf findet der 23. Deutsche Jugendfeuerwehrtag unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder statt.Zur großen Eröffnungsveranstaltung am 1. September auf dem Marktplatz Burglengenfeld ist die Bevölkerung herzlich willkommen. Hier werden um 20 Uhr die teilnehmenden Wettbewerbsgruppen der Jugendfeuerwehren einlaufen und von Ministerpräsident Söder begrüßt. Für gute Stimmung sorgt anschließend die BAYERN 3-Band und auch für das leibliche Wohl ist vorgesorgt.Ein Highlight für die ganze Familie erwartet die Besucher am 2. September. Dann findet in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr eine Blaulichtmeile auf dem Marktplatz statt. Neben Ständen aller Blaulichtorganisationen mit Fahrzeugen und Gerät beteiligen sich auch örtliche Vereine und Einrichtungen an dem Fest. Das Wirtschaftsforum Burglengenfeld bietet an verschiedenen Ständen ein reichhaltiges Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region für die kleinen und großen Besucher. Mit einer Sammelkarte können Punkte an den Markständen und in teilnehmenden Geschäften gesammelt werden, um anschließend an einer Verlosung von Eintrittskarten für Freizeitparks in Deutschland teilzunehmen. Ein besonderer Höhepunkt wird das Geocaching auf der Blaulichtmeile sein. Mit Smartphone, App und QR-Codes wird die altbekannte Schnitzeljagd ins digitale Zeitalter versetzt und es gibt großartige Aktionspreise zu gewinnen.Der 3. September steht ganz im Zeichen der Deutschen Meisterschaft im Internationalen Bewerb des CTIF. Die antretenden Teams haben sich in Landesentscheiden qualifiziert und treten ab 8 Uhr in einem feuerwehrtechnischen Teil mit einer Löschübung und einem sportlichen Teil mit Staffellauf an. Das erst- und zweiplatzierte Team sowie das beste Mädchenteam werden im kommenden Jahr an der Internationalen Jugendbegegnung in Trentino (Italien) teilnehmen. Der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker wird die Siegerehrung mit vornehmen.HintergrundDer Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr.Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 300.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in rund 19.000 Jugendfeuerwehren aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Jugendfeuerwehr unter https://jugendfeuerwehr.de/aktionen-events/djf-tag-2023.Die Veranstaltungen werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.Pressekontakt:Deutsche JugendfeuerwehrPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030 2888488-22hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerTwitter: @DJF112Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5577735