Der Großteil aller Intel-Chips, die in den letzten zehn Jahren hergestellt wurden, sind von einer schwerwiegenden Sicherheitslücke betroffen. Durch die könnten Cyberkriminelle Zugriff auf sensible Daten erhalten. Daniel Moghimi, Sicherheitsforscher bei Google, hat eine schwerwiegende Sicherheitslücke namens Downfall in Intel-Prozessoren entdeckt. Die Lücke erlaubt es, Passwörter, Bankverbindungen sowie weitere persönliche Daten abzugreifen. Betroffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...