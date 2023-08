Der Verbraucherpreisindex in den USA ist auf Monatssicht um 0,2 Prozent gestiegen und damit wie erwartet. Auf Jahressicht stiegen die Preise um 3,2 Prozent, das sind 10 Basispunkte unterhalb der Konsensusschätzungen. In einer ersten Reaktion klettern die Kurse am deutschen Aktienmarkt, auch der Goldpreis kann zulegen.Die Kernrate lag im Jahresvergleich bei +4,7 Prozent. Dies entsprach ebenfalls den Prognosen der Ökonomen.Die gleichzeitig vermeldeten 248.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe übertrafen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...