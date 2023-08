Berlin (ots) -Dirk Bachmann ist der Geschäftsführer der Personalberatung und Karriereplattform FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Gemeinsam bringt das Team aus Vermittlungsexperten qualifizierte Kräfte aus dem Gesundheitswesen mit attraktiven Arbeitgebern zusammen. Ob Honorararzt-Stellenangebote, Mediziner-Jobs, Pflege-Jobs oder Anstellungen im Verwaltungs- und Managementbereich - das Team findet genau die Stelle, die zu den Bedürfnissen der Bewerber passt. Hier erfahren Sie, welche Vorteile sich speziell für Ärzte in der Reha-Medizin ergeben.Der Beruf des Arztes ist so vielfältig wie seine Herausforderungen. Obwohl viele Ärzte in ihrer Anstellung aufgehen, sehnen sich viele nach einer beruflichen Veränderung. Dieser Wunsch wird oft durch den Anspruch angetrieben, sich seinen Patienten auf einer ganzheitlichen Ebene widmen zu können. Oft aber hindern sie externe Gegebenheiten in ihrer aktuellen Arbeitsumgebung daran, dieses Ziel zu verwirklichen: Lange Arbeitszeiten, unvorhersehbare Notfälle und eine hohe Patientenrotation in Akutkrankenhäusern lassen wenig Raum für intensive Patientenbeziehungen und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Die Folge sind nicht selten Frustration, Erschöpfung und das Gefühl, sein Potenzial nicht voll ausschöpfen zu können. "Unzufriedene Ärzte können keine optimale Patientenversorgung leisten. Daher ist es entscheidend, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die sowohl den Bedürfnissen der Ärzte als auch denen der Patienten gerecht werden", erläutert Dirk Bachmann, Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING.Die Mission von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING besteht darin, die Personalsituation im Gesundheitswesen zu verbessern. Dabei fungiert das Team aus Vermittlungsexperten als effiziente Schnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage, indem es medizinische Fachkräfte und Gesundheitseinrichtungen zielführend zusammenführt. Damit kennen die Personalvermittler sowohl die Herausforderungen der Branche als auch die Bedürfnisse der Fachkräfte aus eigener Erfahrung. Inwiefern Reha-Einrichtungen die Wünsche der Ärzte erfüllen können und welche Vorteile eine dortige Anstellung mit sich bringt, erfahren Sie im Folgenden.1. Möglichkeit zur ganzheitlichen PatientenversorgungIn einer Reha-Einrichtung zu arbeiten, bietet für Ärzte eine Vielzahl an Vorteilen, die die tägliche Arbeit bereichern und sie persönlich erfüllen können. Ein zentraler Aspekt hierbei ist die Möglichkeit, sich aktiv an der ganzheitlichen Patientenversorgung zu beteiligen. Schließlich erfahren Patienten in einer Reha-Einrichtung nicht nur körperliche, sondern auch psychische und soziale Genesung - diese interdisziplinäre Zusammenarbeit wissen viele Ärzte sehr zu schätzen.2. Langfristige Beziehungen zu PatientenHinzu kommt, dass Patienten in der Regel für längere Zeit in Reha-Einrichtungen verweilen. Dies ermöglicht es Ärzten, dauerhafte Beziehungen zu ihren Patienten aufzubauen und ihre Fortschritte und Entwicklung über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Diese langfristige Betreuung kann nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Ärzte selbst sehr bereichernd sein.3. Vielfältige medizinische HerausforderungenDurch die Vielzahl an Patienten ergibt sich gleichzeitig eine Variation an Krankheitsbildern und Verletzungen. Ärzte haben hier die Möglichkeit, sich zahlreichen medizinischen Herausforderungen zu stellen und haben so die Gelegenheit, komplexe Fälle zu diagnostizieren, zu behandeln und zu überwachen. Dies erweitert ihre Fachkenntnisse und fördert ihre persönliche Entwicklung.4. Interdisziplinäre ZusammenarbeitZudem profitieren Ärzte in Reha-Einrichtungen stark von der engen interdisziplinären Zusammenarbeit und dem Wissensaustausch mit Kollegen aus verschiedenen Fachbereichen. Dies bereichert ihr eigenes Lernen und Wachstum und führt aufgrund der Möglichkeit, ganzheitliches Wissen zu erlangen, auch zu deutlich besseren Behandlungsergebnissen für ihre Patienten.5. Bessere Work-Life-BalanceZuletzt zeichnen sich Reha-Einrichtungen oft durch gut planbare Arbeitszeiten und weniger unerwartete Situationen aus. Das betrifft sowohl die Aufnahme neuer Patienten als auch deren letztliche Behandlung. Außerdem werden hier keine akuten Operationen durchgeführt - und auch die Nachtdienste gestalten sich deutlich ruhiger. Dies bietet Ärzten den Vorteil einer besseren Work-Life-Balance und eines weniger stressigen Arbeitsumfeldes.Insgesamt bieten Reha-Einrichtungen damit ein Arbeitsumfeld, das sowohl persönlich bereichernd als auch fachlich herausfordernd ist und dabei die Work-Life-Balance nicht aus den Augen verliert.Wollen auch Sie endlich eine Anstellung im Gesundheitsbereich finden, die wirklich zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt? Melden Sie sich jetzt beim Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING (https://find-your-expert.com/fuer-bewerber) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:FYE International Recruiting GmbHVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Dirk Bachmannpresse@find-your-expert.comwww.find-your-expert.comOriginal-Content von: FYE International Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167221/5577761