Siegen (ots) -Phil Poosch ist der Gründer und Geschäftsführer der Poosch Consulting GmbH, einer Marketing-Agentur mit Spezialisierung auf die Digitalisierung von Vertriebsprozessen. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der erfahrene SEO-Berater mittelständische Unternehmen dabei, die eigene Sichtbarkeit bei Google deutlich zu erhöhen und so mehr erfolgreiche Abschlüsse zu generieren. Auf welchen Erfolgsfaktoren sein Konzept basiert und welche Ergebnisse damit realisierbar sind, erfahren Sie hier.Viele Unternehmen müssen trotz einer ausgezeichneten Produktpalette feststellen, dass die althergebrachten Vertriebswege nicht mehr so gut funktionieren: Statt Außendienst oder Werbeanzeigen reagieren die Kunden heute vor allem auf erfolgreiche Treffer in Google. "Vor allem jüngere Mitarbeiter im Vertrieb recherchieren vor der Auftragsvergabe zuerst im Internet", berichtet Phil Poosch. "Für die Neukundenakquise kommt es heute daher entscheidend darauf an, unter den ersten Ergebnissen einer Suchanfrage zu landen. Dabei unterstützt gute SEO die eigene Umsatzentwicklung nicht nur, sie eröffnet sogar vollständig neue Vertriebswege." Für den erfahrenen SEO-Profi ist klar, dass mittelständische Unternehmen nur mit einer größtmöglichen Digitalisierung von Angebot und Neukundenansprache im Wettbewerb mit der Konkurrenz vorn bleiben können. Dabei bildet die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, weiterhin das Kernstück jedes guten Internetauftritts, ist sich Phil Poosch sicher.Erfolgreiche SEO durch ein ganzheitliches Konzept"Ein gutes Beispiel dafür, wie erfolgreich SEO mit einem ganzheitlichen Konzept und unserer Hilfe funktioniert, ist einer unserer Kunden. Es handelt sich dabei um die TBN Logistik & Trade GmbH, einen Logistikdienstleister, der über Jahre bereits mit einer Agentur für Suchmaschinenoptimierung zusammenarbeitete. Dennoch erreichte er nie die erhofften Ergebnisse", berichtet Phil Poosch. Darum war er entsprechend unzufrieden, weshalb er sich nach einer Alternative umsah. Mit dem Angebot von Phil Poosch traf er schließlich genau die richtige Entscheidung."Für eine erfolgreiche Website ist neben Keywords und passenden Inhalten auch eine ganzheitliche Vertriebsoptimierung wichtig", erklärt der Experte. Das Agentur-Team um Geschäftsführer Poosch betreibt daher nicht nur Keyword-Anpassung, sondern setzt ganz entscheidend auch auf erweiterte Inhalts- und Anfragenoptimierung, um möglichst viele erfolgreiche Abschlüsse zu generieren. Daher ist es entscheidend, eine hohe Anzahl an qualifizierten Leads zu generieren.Doch um diese zu erreichen, müssen die Inhalte zu den beabsichtigten Conversions passen. Schließlich gilt: Wer heute seine Website lediglich mit übermäßig vielen Keywords füllt, wird durch Google eher gestraft. Phil Poosch konzentriert sich mit seiner Agentur daher vor allem auf die Analyse und Ansprache der Zielgruppe des Unternehmens. Nur so ist es möglich, die Aufmerksamkeit potenzieller Neukunden zu gewinnen. Diesen Ansatz verfolgte er auch bei besagtem Kunden - und das mit Erfolg: So hat das Logistikunternehmen heute bereits über 80 Anfragen im Monat, die ausschließlich über die Website eintreffen. "Weil wir uns ganz auf SEO spezialisiert haben, führen unsere Maßnahmen zu einer hohen Anzahl qualifizierter Leads: So konnte unser Kunde die Anzahl an qualifizierten Anfragen massiv erhöhen", so Phil Poosch. Das sind Ergebnisse, an die der Experte gern anknüpft.Mit organischer Einbettung zu deutlich mehr passenden SuchergebnissenDas Angebot von Phil Poosch richtet sich dabei an mittelständische Unternehmen aus Handwerk und Industrie, aber auch an Onlineshops und webbasierte Dienstleister. "Viele Shops haben ein gut laufendes Angebot und arbeiten vielleicht bereits mit Werbeagenturen zusammen. Diese betreiben oft Marketing auf Facebook, schalten Anzeigen oder machen sogar Re-Targeting - allerdings haben all diese Methoden ihre Grenzen", führt Phil Poosch weiter aus. Sein Team konzentriert sich für einen möglichst effektiv aufgestellten Vertriebsweg daher auf die Grundlagen von SEO, um eine organische Sichtbarkeit im Markt zu erreichen. So setzen sie nicht lediglich auf leicht zu ignorierende Werbung, sondern sorgen mit einer authentischen Einbettung in die Suchergebnisse der Internetnutzer für eine nachhaltige Wahrnehmung. Dabei wird den potenziellen Neukunden ein echter Lösungsweg für ihr Problem aufgezeigt, an dessen Ende das jeweilige Unternehmen als kompetenter Partner zur Verfügung steht. "So sind wir etwa auch bei unserem Kunden JOLIFILL vorgegangen, einem B2B-Anbieter im Bereich Medizin", berichtet der Experte. "Allein durch die Erhöhung der organischen Sichtbarkeit mit fundamentaler SEO konnten wir dem Unternehmen zu mehreren 100.000 Euro Umsatzwachstum verhelfen - und das ist nur ein weiteres Beispiel, wie Onlineshops mit der Erschließung neuer Zielgruppen und dem Aufbau von Sichtbarkeit ein nachhaltiges Umsatzplus erzielen können."Gute Ergebnisse auch ganz ohne WerbeanzeigenSeine erfolgreiche Karriere startete Internet-Profi Phil Poosch in der Agenturwelt und machte sich bereits in jungen Jahren selbstständig, bevor er seine eigene Agentur in Siegen gründete. Heute ist der SEO-Fachmann weltweit vernetzt. Dadurch kann er seinen Kunden im Wettbewerb um zahlende Neukunden nicht nur stets die neuesten Tools und SEO-Stellschrauben bieten, sondern mit einem vollständig digitalisierten Vertriebsweg auch zu deutlich mehr Umsatz verhelfen.Sie wollen das Ranking Ihrer Website entscheidend verbessern und deutlich mehr potenzielle Kunden mit Ihrem Angebot erreichen? Pressekontakt:Poosch Consulting GmbHhttps://philpoosch.demail@philpoosch.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Poosch Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157586/5577757