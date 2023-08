Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gibt seine Expansion nach Japan bekannt und eröffnet ein lokales Büro in Tokio als Teil seiner laufenden Bemühungen, innovative Dienstleistungen auf neue Märkte zu bringen.

Dieser strategische Schritt verdeutlicht das Engagement von Xsolla bei der Pflege regionaler Partnerschaften, von denen das globale Netzwerk des Unternehmens profitiert. Er unterstreicht auch das anhaltende Engagement von Xsolla für das Wachstum der asiatischen Glücksspielindustrie und baut auf seiner etablierten Präsenz in China, Korea und Malaysia auf. Mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Tokio begrüßt Xsolla lokale Branchenexperten, um seinen wachsenden Kundenstamm in Japan zu betreuen, seine Produkte und Lösungen für japanische Entwickler anzupassen und lokale Partnerschaften zu schmieden, um sein Serviceangebot in einem der wichtigsten Spielemärkte der Welt zu verbessern.

"Bei Xsolla liegt unser Engagement darin, den Erfolg von Spieleentwicklern durch maßgeschneiderte Lösungen für ihre einzigartigen Bedürfnisse zu unterstützen. Wir freuen uns über die neuen Teammitglieder, die unsere Partner hier in Japan vor Ort unterstützen werden", sagte Chris Hewish, CEO von Xsolla. "Unsere Expansion nach Tokio ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, einen vollständig lokalisierten Service zu bieten, der den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Partner weltweit gerecht wird."

Die umfassende Zahlungslösung von Xsolla, komplett mit lokalen Zahlungspartnerschaften, steuerlichen und regulatorischen Kenntnissen und Unterstützung, bietet internationalen Spieleentwicklern eine Möglichkeit, ihre Reichweite auf dem japanischen Markt zu vergrößern und gleichzeitig lokalen japanischen Entwicklern zu helfen, ihr Geschäft global zu skalieren.

Für weitere Informationen über Xsolla Japan besuchen Sie bitte unsere Website: xsolla.pro/japan-expansion

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: xsolla.com

