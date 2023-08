Augsburg (ots) -Explosives Wachstum und steigende Professionalisierung sind zwei Kennzeichen des Kurzzeitvermietungsmarktes, die eine immer größere Herausforderung für Anbieter darstellen. Hendrik Kuhlmann, Gründer und Geschäftsführer von BRIGHT und BNB Pro Hosting, zeigt in einer Kombination aus eigener Erfahrung und Coaching, wie man in diesem intensiven Wettbewerbsumfeld nicht nur überlebt, sondern auch prosperiert und sich erfolgreich abhebt. Hier erfahren Sie die 5 wichtigsten Punkte, um am Markt bestehen zu bleiben.Ein Überangebot an Ferienunterkünften dominiert die Branche, während sich der Markt kontinuierlich professionalisiert und neue Akteure auftauchen. Für Vermieter geht es heute nicht mehr nur darum, einfach nur ein Angebot bereitzustellen; es geht darum, sich in diesem dicht besiedelten Marktumfeld hervorzuheben und sich von der Konkurrenz abzuheben. Die steigende Professionalisierung und das kontinuierliche Auftreten neuer Anbieter erschweren dies zunehmend. "Der Schlüssel zur Überwindung der Herausforderungen in der Kurzzeitvermietung liegt nicht nur in der Sichtbarkeit, sondern vor allem in der richtigen Positionierung", betont Hendrik Kuhlmann. "Es geht nicht darum, einfach nur zu vermieten, sondern darum, seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten und andere davon wissen zu lassen." Mit seinen Unternehmen BRIGHT und BNB Pro Hosting hat Kuhlmann diese Prinzipien in die Praxis umgesetzt und dabei eine Professionalität erreicht, die es ihm ermöglicht, mit minimalem Eigenaufwand hohe Erträge zu erzielen. Aufgrund seiner umfassenden Erfahrung in diesem Sektor hat Kuhlmann nicht nur seinen eigenen Vermietungsbetrieb florieren lassen, sondern auch zahlreichen anderen Vermietern in seinen Coachings den Weg zu Erfolg und Optimierung aufgezeigt.1. Die Ausstattung zähltUm sich am Markt von anderen Anbietern abzuheben, muss die Unterkunft selbst von höchster Qualität sein. Viele der in Deutschland angebotenen Ferienwohnungen sind veraltet und nicht mehr zeitgemäß - ein absolutes No-Go in einem Markt, der sich ständig weiterentwickelt. Die Nachfrage nach modernen und komfortablen Unterkünften steigt stetig - daher müssen Vermieter in ihre Einrichtung investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine willkürlich zusammengestellte Ausstattung mit ausrangierten Möbeln kann kaum potenzielle Gäste begeistern.2. Zielgruppenorientierte VermietungDie Tage der "Einheitswohnungen" sind vorbei. In einem Markt mit einem ständig wachsenden Angebot ist es unerlässlich, sich genau zu überlegen: Wen möchte ich mit meiner Unterkunft ansprechen? Das Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben der Zielgruppe und die darauf abgestimmte Gestaltung der Wohnung sind entscheidend. Vermieter, die dies ignorieren, riskieren, dass ihre Unterkünfte vorwiegend von alten Stammgästen gebucht werden und keine neuen Kunden hinzukommen. Das bloße Verlassen auf treue Gäste ist keine zukunftssichere Strategie, insbesondere wenn man hohe Preise erzielen und Wachstum verzeichnen möchte.3. Professionelle Präsentation durch hochwertige FotosDie richtige Präsentation ist ein weiterer Schlüsselfaktor für den Erfolg in der Kurzzeitvermietung. Diese Fotos sind oft das Erste, was ein potenzieller Gast sieht - sie haben also einen maßgeblichen Einfluss darauf, ob ein Inserat überhaupt angeklickt wird. Daher sind professionelle Fotos, die von einem erfahrenen Fotografen aufgenommen wurden, ein absolutes Muss. Ein kleines Investment in dieser Hinsicht kann den Unterschied ausmachen und sicherstellen, dass die Unterkunft auf Buchungsplattformen effektiv vermarktet wird. Es lohnt sich also, nicht nur auf Hobbyfotografen oder Handybilder zurückzugreifen, sondern in hochwertige Aufnahmen zu investieren, die die Wohnung in ihrem besten Licht zeigen.4. Kluge Wahl der BuchungsplattformenDie Wahl der richtigen Buchungsplattform und deren optimale Nutzung kann den Unterschied zwischen Erfolg und Mittelmäßigkeit ausmachen. Während Plattformen wie Airbnb, Booking.com und FeWo-direkt zu den Branchenführern gehören und daher eine hohe Reichweite garantieren, ist es nicht ratsam, auf zu viele verschiedene Plattformen zu setzen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich auf einige wenige Hauptplattformen zu konzentrieren und diese intensiv und sorgfältig zu nutzen.Ein häufiger Fehler vieler Vermieter ist das unvollständige Ausfüllen ihrer Inserate. Dadurch werden relevante Ausstattungsmerkmale und Suchkriterien vernachlässigt, was die Sichtbarkeit des Angebots in den Suchergebnissen erheblich einschränkt. Es ist also nicht nur wichtig, wo man inseriert, sondern auch wie. Es ist entscheidend, die zur Verfügung stehenden Funktionen und Optionen der Plattformen voll auszuschöpfen, um die eigene Unterkunft optimal zu präsentieren.5. Die Macht der BewertungenZuletzt spielen Bewertungen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung der Gäste, eine Wohnung zu buchen. Bewertungen sind nicht nur Indikatoren für vergangene Gästeerfahrungen, sondern dienen zukünftigen Gästen als "Social Proof" bei ihrer Entscheidungsfindung. Dabei geht es nicht nur darum, die physischen Erwartungen in Bezug auf Sauberkeit und Übereinstimmung mit den Bildern zu erfüllen. Ebenso wichtig ist die Rolle des Gastgebers als Kommunikator und Problemlöser.Gastfreundschaft geht über das physische Angebot hinaus; sie umfasst auch den empathischen und schnellen Umgang mit Gästeanfragen oder -problemen. Bei auftretenden Schwierigkeiten kann eine effektive und prompte Kommunikation dazu beitragen, das Vertrauen des Gastes zu erhalten und negative Bewertungen zu vermeiden oder sogar in positive umzuwandeln. Daher ist es wichtig, dass Gastgeber proaktiv handeln, ihre Gäste wertschätzen und stets bemüht sind, ihre Erwartungen zu erfüllen oder sogar zu übertreffen.