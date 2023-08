Das Portfolio des Energiekonzerns ist in den ersten sechs Monaten um 5,1 Gigawatt durch Inbetriebnahmen und Zukäufe gewachsen. Aktuell hat RWE mehr als 70 Projekte mit insgesamt 7,2 Gigawatt in 12 Ländern im Bau.RWE verfolgt seine Growing-Green-Strategie konsequent. In den ersten sechs Monaten des Jahres habe der Energiekonzern neun Milliarden Euro für den Ausbau seines Kerngeschäfts investiert, erklärte er bei der Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen am Donnerstag. Damit hat RWE die Investitionstätigkeit gegenüber dem ersten Halbjahr mehr als vervierfacht, wobei allein 6,3 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...