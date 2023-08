DJ Lufthansa-Piloten stimmen Tarifpaket bis Ende 2026 zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Tarifvertrag zwischen der Lufthansa Group und den 5.200 Piloten ihrer Kernairline und Frachttochter ist in trockenen Tüchern. Die Mitglieder der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bei den Fluggesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cargo haben der in den vergangenen Wochen ausgehandelten Einigung zugestimmt, wie die VC mitteilte. Damit sind Streiks in der Ferienzeit vom Tisch. Der Konflikt hatte seit rund einem Jahr geschwelt.

Die Flugzeugführer waren in der Zeit vom 3. bis 10. August aufgerufen, über die Annahme des Gesamtpakets aus Vergütungstarifvertrag und Manteltarifvertrag abzustimmen. Die Verträge laufen bis Ende 2026. Wie die Gewerkschaft weiter mitteilte, nahmen 94,7 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder an der Abstimmung teil. Insgesamt 65,5 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder votierten mit "ja". Nicht abgegebene Stimmen wurden mit "Nein" gewertet.

VC und Arbeitgeber steigen nun in die detaillierte Ausgestaltung im Rahmen der Redaktionsverhandlungen ein.

