Neuzugänge sollen die Ausrichtung des Unternehmens lenken und die Wachstumsstrategie als CDMO der nächsten Generation unterstützen

KBI Biopharma, Inc. (KBI), ein Unternehmen von JSR Life Sciences, gab heute bekannt, vier neue Führungskräfte ernannt zu haben, um die Dynamik und die Vision, ein CDMO der nächsten Generation zu werden, weiter voranzutreiben. Tony Fraij, Chief Operating Officer, Shaguna Seth, Chief of Staff und Global PMO Leader, Katie Edgar, Senior Vice President of Corporate Strategy and Alliance Management, und Sarah Wakefield, Senior Vice President, Corporate Communications, werden das Unternehmen verstärken.

"Ich freue mich sehr, diese vier herausragenden Experten bei KBI begrüßen zu dürfen. Jeder und jede von ihnen bringt einzigartige Kenntnisse mit, kann eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen und passt voll und ganz zu unserer KBI-Vision, während wir durch die sich entwickelnde Landschaft unserer Branche navigieren und Erfolgschancen ergreifen", so J.D. Mowery, CEO von KBI Biopharma. "Sie alle werden eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer Zukunft bei KBI spielen und es uns ermöglichen, der beste und vertrauenswürdigste Partner für unsere globalen Biopharma-Kunden zu sein."

Tony Fraij

Fraij, der die Position des Chief Operating Officer bei KBI übernimmt, bringt umfangreiche Erfahrungen als operativer Leiter mehrerer globaler Pharma- und Biotech-Unternehmen mit. Er wird seine Expertise in den Bereichen Personalentwicklung, Engineering und technische Abläufe einsetzen, um das Tagesgeschäft von KBI strategisch zu leiten, optimale Effizienz zu gewährleisten und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Er wird die operativen Teams auf der ganzen Welt leiten, einschließlich der Bereiche Produktion, IT und Technik. Fraij war bisher als Senior Vice President und General Manager bei AGC Biologics, als Vice President of Technical Operations bei Novartis und als Director of Operations bei Boehringer Ingelheim tätig. Während seiner beruflichen Laufbahn führte Fraij weltweit neue Kapazitäten für die Prozessentwicklung ein, leitete multidisziplinäre Teams, die die Betriebssicherheit und die Einhaltung von Vorschriften beaufsichtigten, und implementierte digitale Strategien zur Verbesserung der technischen Abläufe.

Shaguna Seth

Seth, Chief of Staff von KBI, ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Wirtschaft und Technologie, die herausragende Ergebnisse in der operativen Arbeit und Performance vorweisen kann. Sie wird in ihrer neuen Rolle über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der translationalen Forschung, der pharmazeutischen Entwicklung, der Herstellung und dem Programmmanagement einbringen. Seth hat bereits erfolgreich mit einer Vielzahl von Kunden zusammengearbeitet und dabei ihre Expertise in der Entwicklung von Biologika und RNA-basierten Medikamenten eingesetzt. Sie hält zahlreiche Patente, die verschiedene Krankheitsbereiche abdecken und dank derer sie ein produktives Mitglied des Führungsteams werden und ein PMO von Weltklasse aufbauen kann. Bevor sie zu uns stieß, war sie als Interim General Manager und VP of Process Development bei AGC Biologics tätig.

Katie Edgar

Edgar wird in ihrer Rolle als Senior Vice President of Corporate Strategy and Alliance Management eng mit den Teams von KBI und JSR Life Science zusammenarbeiten, um strategische Wachstumsinitiativen und -chancen zu identifizieren, das Partnerschaftsmanagement zu verbessern, die Performance zu steigern sowie die branchenführende Vision des Unternehmens zu verwirklichen. Mit ihrem Know-how in den Bereichen Strategie und Operations, Geschäftsentwicklung, Fusionen und Übernahmen sowie Portfolio- und Allianzmanagement wird sie entscheidend zur Abstimmung der Ziele innerhalb der Netzwerke von KBI und JSR beitragen und den Transformationsplan von KBI vorantreiben.

Sarah Wakefield

Wakefield bringt für ihre neu geschaffene Position als Senior Vice President, Corporate Communications, 20 Jahre Erfahrung mit zu KBI, viele davon im Gesundheitswesen und in der Biotech-Branche. Ihre Expertise liegt im Aufbau von leistungsstarken Marketing- und Kommunikationsteams und -prozessen, die das Markenbewusstsein effektiv steigern, das Umsatzwachstum fördern, die Kommunikation verbessern und eine integrative Kultur fördern. Sie verfügt über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz und wird wertvolle Führungsqualitäten in den Bereichen Managementstrategie, Marketing, Branding und Identität, DEI-Initiativen, Projektmanagement sowie Organisations- und Teamentwicklung einbringen.

Über KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc. ist ein Unternehmen von JSR Life Sciences. Als globales Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) stellt es zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine umfassende Expertise und vollständig integrierte Dienstleistungen für eine beschleunigte Arzneimittelentwicklung und Biologika-Herstellung für Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften bereit. Als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Säugetierzelllinien mit erstklassiger modularer Technologie und hochspezialisierten Lösungen ermöglicht KBI der Life-Science-Branche die schnelle Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel und Impfstoffe. KBI arbeitet eng mit jedem seiner mehr als 500 Kundenpartner zusammen, um die Entwicklungsprogramme für Arzneimittel zu personalisieren und zu beschleunigen.

Globale Partner setzen auf die Technologien von KBI, um mehr als 160 Arzneimittelkandidaten in der präklinischen und klinischen Entwicklung und die Herstellung von zehn kommerziellen Produkten voranzubringen. KBI bietet auf Basis erstklassiger Analysefähigkeiten und umfassender wissenschaftlicher und technischer Expertise robuste Prozessentwicklung sowie klinische und kommerzielle cGMP-Herstellungsdienstleistungen für Programme in der Säuger-, Mikroben- und Zelltherapie. KBI ist bekannt für seine qualitativ hochwertige Herstellung und unterstützt seine Partner bei der Markteinführung von Medikamentenkandidaten. KBI betreut seine globalen Partner an acht Standorten in Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.kbibiopharma.com

