DJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Vorstandsbestellungen DO & CO Aktiengesellschaft

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/10.08.2023/15:00) - Der Aufsichtsrat der DO & CO Aktiengesellschaft hat auf Grund des starken internationalen Wachstums den Vorstand auf 5 Personen erweitert und hat heute Frau Bettina Höfinger, Herrn M.Serdar Erden und Herrn Johannes Echeverria in den Vorstand bestellt:

Die Bestellung erfolgt mit Wirkung vom 1.September 2023 für die Dauer von drei Jahren mit einer Verlängerungsoption um weitere 2 Jahre vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung.

In diesem Zusammenhang wurden auch die Mandate der bestehenden Vorstandsmitglieder um die gleiche Dauer verlängert.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Attila Dogudan Chief Executive Officer (CEO)

M.Serdar Erden Chief Operating Officer (COO)

Johannes Echeverria Chief Financial Officer (CFO)

Bettina Höfinger Chief Legal Officer (CLO)

Attila Dogudan jun. Chief Commercial Officer (CCO)

