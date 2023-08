München (ots) -- Neue Tarifoptionen und höhere Bandbreiten für rund zwei Millionen Haushalte in zahlreichen Regionen Bayerns - beispielsweise rund um München, Augsburg, Nürnberg, Erlangen, Würzburg, Ulm, Kempten, Ingolstadt, Landsberg und Landshut- Download-Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s statt bislang 100 Mbit/s- Kunden profitieren von umfangreichen Vorteilen und Services von M-netBayerns führender Glasfaseranbieter M-net erhöht die Internetgeschwindigkeit in vielen bayerischen Regionen außerhalb seines Glasfaser-Kerngebiets und bietet die zusätzlichen Tarife Surf&Fon-Flat 250 VDSL sowie SurfFlat 250 VDSL an. M-net stärkt damit sein Angebot in Regionen, in denen aktuell keine eigenen Glasfaser-Produkte verfügbar sind. Bestands- und Neukunden profitieren dort von leistungsstarken Bandbreiten zu attraktiven Konditionen sowie den Vorteilen und Services des regionalen Anbieters M-net.Die neuen Tarifoptionen Surf&Fon-Flat 250 VDSL und Surf-Flat 250 VDSL sind für rund zwei Millionen Haushalte in vielen Teilen Bayerns verfügbar, die über regionale Netzknotenpunkte an das Glasfasernetz von M-net angebunden sind. Bislang waren in diesen Regionen Tarife mit maximalen Übertragungsraten von 100 Mbit/s erhältlich. Mit den neuen Tarifen sind ab sofort Download-Geschwindigkeit bis zu 250 Mbit/s möglich, bei einer Upload-Geschwindigkeit von bis zu 40 Mbit/s.Der VDSL-Anschluss erfolgt über einen Layer 2 Bitstream Access (L2BSA), auch Bitstromzugang genannt. Über Netzknotenpunkte - sogenannte Broadband Network Gateways (BNG) - sind die bestehenden regionalen Leitungsnetze vor Ort mit dem leistungsstarken M-net Glasfaser-Backbone und der zentralen Internet-Plattform des Unternehmens verbunden. Dadurch können auch Kunden außerhalb der M-net Glasfasernetze von den Produkten, Angeboten und Services des Unternehmens profitieren - wie beispielsweise in den Regionen rund um München, Augsburg, Nürnberg, Erlangen, Würzburg, Ulm, Kempten, Ingolstadt, Landsberg und Landshut.Highspeed-Internet mit 250 Mbit/s ab 46,90 Euro im MonatDer neue Tarif Surf&Fon-Flat 250 VDSL ist ab sofort für 49,90 Euro monatlich buchbar. Enthalten ist neben dem Internetzugang eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz sowie das M-net Mobilfunknetz. Die Variante ohne Telefon-Anschluss, die Surf-Flat 250 VDSL, ist bereits für 46,90 Euro im Monat erhältlich. Bei beiden Tarifen erhalten Kunden zudem die Standard HomeBox für 0 Euro statt der regulären 2,90 Euro pro Monat. Ein Upgrade auf die HomeBox Komfort mit dem neuen Übertragungsstandard Wi-Fi 6 und einer höheren WLAN-Reichweite ist für 4,90 Euro monatlich möglich.Weiterhin verfügbar - und das zu reduzierten Preisen - sind auch die Tarife mit 100 Mbit/s: Sie kosten ab sofort monatlich 39,90 Euro (Surf&Fon-Flat 100 VDSL) beziehungsweise 36,90 Euro (Surf-Flat 100 VDSL) und damit fünf bzw. drei Euro weniger als bisher. Von einem zusätzlichen Rabatt-Angebot profitieren Bestandskunden, die sich für ein Upgrade von 100 auf 250 Mbit/s entscheiden. Sechs Monate lang sparen sie jeweils fünf Euro.Bayernweit profitieren zahlreiche RegionenUm möglichst viele Menschen mit schnellen Internet-Anschlüssen zu versorgen, baut M-net sein Produktportfolio sowie seine Services kontinuierlich aus. Echte Glasfaser-Anschlüsse bis in die Wohnung (Fiber-to-the-Home, FTTH) stehen dabei im Fokus. Sie stellen eine zukunftssichere Technologie dar, um den wachsenden Bedarf an immer höheren Bandbreiten zu garantieren, und liefern schon heute Internet-Geschwindigkeiten von 1 Gigabit pro Sekunde. Infrastrukturkooperationen auf L2BSA-Basis stellen allerdings eine wichtige Ergänzung dar, um Highspeed-Internet auch heute schon flächendeckend in ländliche Regionen zu bringen - dank der neuen Tarife künftig zu noch günstigeren Konditionen und mit mehr Entscheidungsvielfalt.Die neuen M-net Tarife sind bayernweit in einer Vielzahl an Regionen verfügbar, die im Umkreis der mit Glasfaser ausgebauten Netzgebiete liegen. Mit dem Verfügbarkeitscheck auf www.m-net.de lässt sich innerhalb weniger Sekunden überprüfen, welche M-net Tarife an einer spezifischen Adresse buchbar sind.Über M-netM-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest siebenmal in Folge mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland als klimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland.Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. 