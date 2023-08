Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915) wird eine Zwischendividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 6 Kronen (ca. 0,80 Euro) ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr (4,25 Kronen) wird die Zwischendividende damit um rund 41 Prozent erhöht. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt am 22. August 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 18. August 2023. Novo Nordisk zahlt seine Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...