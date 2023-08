In einer Kurzmitteilung zu den heute vorgelegten Zahlen meinen die Analysten von Raiffeisen Research zu Polytec: "Das Umsatzwachstum von 26 % auf EUR 172 Mio. in Q2 23 entsprach unseren Erwartungen von EUR 166 Mio., wobei sowohl die PKW-Sparte (+26 % auf EUR 127 Mio.) als auch der Bereich Non-Auto (+39 % auf EUR 15 Mio.) und die Nutzfahrzeugsparte (+22 % auf EUR 30 Mio.) im Bereich unserer Prognosen lagen. Die EBIT-Entwicklung in Q2 fiel jedoch schwächer aus als erwartet. Nachdem das EBIT in Q1 23 und Q4 22 um die Gewinnschwelle oszillierte, blieb es in Q2 mit EUR 0,1 Mio. in etwa konstant und lag damit unter unserer Annahme einer sequenziellen Verbesserung auf EUR 4,4 Mio. Zuletzt deutete das Unternehmen geringere Belastungen durch Verzögerungen bei Lieferungen von ...

