WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Präsident Andrzej Duda hat die Ärztin Katarzyna Sojka zur neuen Gesundheitsministerin ernannt. Sojka sei eine "gewöhnliche Ärztin", und dies sei ein großes Kompliment, sagte Duda am Donnerstag in Warschau. Die 37-jährige Internistin tritt die Nachfolge von Adam Niedzielski an, der nach einem Eklat um einen mutmaßlichen Verstoß gegen das Arztgeheimnis am Dienstag zurückgetreten war. Sojka saß zuletzt als Abgeordnete für die nationalkonservative Regierungspartei PiS im Parlament und galt dort als Hinterbänklerin.

In Polen wird am 15. Oktober ein neues Parlament gewählt. Der bisherige Gesundheitsminister Niedzielski hatte der PiS-Regierung zuletzt viel Kritik eingebracht. Nach einem Fernsehbericht, in dem ein Krankenhausarzt aus Posen (Poznan) Schwierigkeiten bei der Ausstellung von elektronischen Rezepten beklagte, hatte der Minister auf Twitter geschrieben, dieser Arzt habe sich problemlos selbst Psychopharmaka und Schmerzmittel verschreiben können.

Der Einsatz von Daten, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen, zum Versuch der Diskreditierung des Mediziners stieß in der polnischen Öffentlichkeit auf ein sehr negatives Echo. Mittlerweile prüft die Staatsanwaltschaft die Einleitung von Ermittlungen gegen den einstigen Gesundheitsminister./dhe/DP/zb