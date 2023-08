Beinhaltet die kürzlich erweiterte, oberflächenmontierte, ADA-konforme Produktlinie der ThinAir Händetrockner

Excel Dryer hat auf elektrostatische HEPA-Filterung umgestellt, die eine optionale Funktion für seine XLERATORHändetrockner darstellt und jetzt in seiner neu erweiterten, auf der Oberfläche montierten, ADA-konformen ThinAir®-Händetrockner Produktlinie erhältlich ist. ThinAir ist ein hocheffizientes Modell, das über alle standardmäßigen, verbesserten Funktionen verfügt einschließlich einstellbarer Geräusch-, Geschwindigkeits- und Wärmeregler und gleichzeitig weniger als fünf Zentimeter aus der Wand herausragt, um die ADA-Vorschriften einzuhalten. ThinAir trocknet die Hände in 14 Sekunden1, arbeitet mit 950 Watt und hilft Einrichtungen, sich für mehrere LEED Credits und WELL Punkte zu qualifizieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230809813483/de/

Excel Dryer is leading the charge with electrostatic HEPA filters. (Photo: Business Wire)

Das verbesserte HEPA-Filtersystem verwendet elektrostatisch geladene Medien, die einen erhöhten Luftstrom ermöglichen und Partikel einschließlich Bakterien und Viren an das Filtermedium binden, um sie aus der Luft zu entfernen.

"Wir haben schon immer die Bedeutung der richtigen Handhygiene, einschließlich des gründlichen Waschens und Trocknens der Hände, gefördert und werden dies auch weiterhin tun. Die COVID-19-Pandemie hat die Welt daran erinnert, wie wichtig saubere und trockene Hände sind", sagte William Gagnon, Executive Vice President und COO von Excel Dryer. "Wir freuen uns, dass wir dieses verbesserte System nun für alle unsere berührungslosen Händetrocknungslösungen anbieten können.

Nach einer Pandemie sind saubere Hände ein globaler Schwerpunkt und die Filterung von Bakterien und Viren aus der Luft ist von größter Bedeutung, um die Luftqualität in Innenräumen und die Umwelt zu verbessern. Excel Dryers umfassendes Sortiment an Händetrocknungslösungen mit elektrostatischer HEPA-Filtration hilft Einrichtungen, beides zu erreichen.

Über Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer produziert und entwickelt seit mehr als 50 Jahren hygienische Händetrocknungslösungen, die kosteneffizient und nachhaltig sind. Das familiengeführte Unternehmen revolutionierte die Branche mit der Erfindung des XLERATORHändetrockners, der einen neuen Standard für Leistung, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit setzte. Excel Dryer ist stolz darauf, den besten Kundenservice zu bieten und berührungslose, wirtschaftliche und erneuerbare Produkte herzustellen, auf die man sich verlassen kann. Die Produkte von Excel Dryer werden weltweit vertrieben und können über ein etabliertes Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern erworben werden, die mit Händlern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Erfahren Sie mehr über Excel Dryer unter exceldryer.com

1Von SGS International durchgeführte Tests zur Trockenzeit und zum Energieverbrauch von Standard ThinAir Händetrocknern bis zu einer Restfeuchte von 0,25 g oder weniger, gemäß den UL Environment Global Product Category Rules (PCR) für Händetrockner.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230809813483/de/

Contacts:

Sue Spiry oder Michelle Abdow

413-787-1133

SSpiry@marketmentors.com