Eckert und Ziegler steigert Umsatz

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG legte am Donnerstag die Ergebnisse des vergangenen Halbjahres vor. Trotz 10 Prozent Umsatzsteigerung sank der Gewinn im Vergleich zu letztem Jahr.



Das SDAX®-Unternehmen stellt hauptsächlich Komponenten für die medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke her, insbesondere für die Krebstherapie, Radiometrie und Nuklearmedizin. Im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende Juni 2023 konnte das Unternehmen mit Sitz in Berlin den Umsatz des Vorjahres von 107,4 Millionen Euro auf 118 Millionen Euro um 10 Prozent steigern. Als Hauptwachstumstreiber sieht Eckert und Ziegler dabei sein Geschäft mit Radioisotopen sowie mit Laborgeräten in dem Segment Medical. Trotz Umsatzanstieg sank jedoch das Konzernergebnis um 25 Prozent von im Vorjahr noch 14,5 Millionen Euro auf 10,9 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023. Sowohl die um rund 16,5 Prozent gestiegenen Umsatzkosten, als auch die Währungsverlust drückten das Ergebnis des vergangenen Halbjahres.







