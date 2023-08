New York (ots/PRNewswire) -Die mit einem Grammy ausgezeichnete Musikerin, Schauspielerin und Unternehmerin Ariana Grande präsentiert ihren neuen Duft Cloud Pink, den jüngsten Clou ihrer preisgekrönten Duftkollektion.Nach fast einem Jahrzehnt anhaltenden Erfolgs in der Welt der Düfte hat Ariana ihren Platz in der Elite der Parfüminnovatoren gefestigt. Ihr Duftsortiment zeichnet sich durch überlegene Handwerkskunst, exquisite Inhaltsstoffe und einen feinen Geschäftssinn aus - oft auf Augenhöhe mit heutigen Top-Designer-Parfums -, und Cloud Pink erreicht noch einmal ein ganz neues Niveau. Der Duft kommt am 13.8. auf den Markt und wird zunächst exklusiv auf Ulta.com, ab dem 20.8. dann landesweit in Ulta Beauty Stores erhältlich sein.Mit der Einführung von Cloud Pink wird ein neues Kapitel in der legendären Kollektion des erfolgreichen Multitalents aufgeschlagen. Das ätherische und moderne Cloud Pink ist von Arianas ansteckendem Optimismus und Selbstbewusstsein inspiriert. Die außergewöhnliche Kampagne ist vielleicht ihre bisher persönlichste und spiegelt auf brillante Weise Grandes Entwicklung als Künstlerin und Frau wider."Ich kann gar nicht beschreiben, wie gespannt ich auf den Start von Cloud Pink bin", sagt Grande. "Cloud ist ein Duft, der mir immer sehr am Herzen liegen wird. Ich danke meinen Fans dafür, dass sie ihn all die Jahre so sehr geliebt haben. Die Entwicklung eines neuen Dufts im Rahmen dieser beliebten Franchise war zunächst beängstigend, aber ich glaube wirklich, dass wir den perfekten Schwesternduft zum Original Cloud geschaffen haben. Mittlerweile gehört er zu meinen absoluten Favoriten. Ich habe ihn in den letzten Monaten ununterbrochen getragen. Die Zusammenarbeit mit Clement und dem Team an dieser neuen Säule war ausgesprochen liebevoll und es war sehr aufregend, das alles geheim zu halten!!!! Ich habe dieser Ankündigung sehnsüchtig entgegengefiebert und kann es kaum erwarten, bis jeder CLOUD PINK erleben kann ..."Weder Arianas Fans noch Beauty-Enthusiasten können aufhören, ihre Düfte zu versprühen. Grandes weltweiter Erfolg in der Duftbranche ist außergewöhnlich. Sie sahnt eine Auszeichnung nach der anderen ab. Das Franchise kann sich mit Auszeichnungen und Nominierungen in mehreren Ländern für den Duft des Jahres und die Medienkampagne des Jahres für viele ihrer Duftmarken rühmen."Die Marke Cloud erfreut sich weltweit einer noch nie dagewesenen Nachfrage. Sie hat sich schnell zu einem Kultprodukt entwickelt und wird von Branchenexperten sogar als moderner Klassiker bezeichnet", berichtet Noreen Dodge, Chief Marketing & Strategy Officer von LUXE Brands. "Cloud Pink ist eine Weiterentwicklung der Geschichte. Die Zusammenarbeit mit einer Künstlerin wie Ariana fordert ihre Partner heraus, die Konvergenz von Duft, Design und Geschichten neu zu erfinden, immer mit dem Ziel, ihre Fans zu begeistern. Es ist diese zukunftsweisende Kreativität und Handwerkskunst, die das Kundenerlebnis immer wieder neu definiert."Cloud Pink wurde von Clement Gavarry von Firmenich kreiert. Es ist eine sinnliche Mischung aus Amberholz, Magenta-Moos und einem Hauch von gesüßter Praline. Die Reise beginnt mit einer samtigen Mischung aus satten Beeren und prickelnden Früchten, während die feine florale Note von Vanilleorchidee und Blush Ambrette Sie in eine Umarmung aus federleichten, watteartigen Wolken taucht. Der bleibende Eindruck, eine warme Mischung aus süchtig machendem, sinnlichem Moschus und Amberholz, verwöhnt die Sinne."Ich bin immer wieder erstaunt über Arianas unübertroffene kreative Reichweite, insbesondere bei der Einführung von Cloud Pink", sagt Tony Bajaj, Chief Executive Officer von LUXE Brands. "Über die Jahre hat Ariana eine Reihe von hochwertigen, lang anhaltenden und attraktiven Düften kreiert und damit eine echte Referenz in der Branche etabliert. Es ist ein Beweis für ihren persönlichen Ansatz beim Parfümdesign. LUXE Brands fühlt sich geehrt, wieder einmal mit einer so einflussreichen Künstlerin zusammenarbeiten zu dürfen."DIE VERPACKUNGDas ikonische Flaschendesign, das immer wieder die Herzen aller erobert und für einen erhebenden Augenblick voller Freude und Optimismus sorgt, wurde mit dem Design CLOUD PINK in perfekten PINK-Tönen neu interpretiert. Das elegante Flaschendesign erstrahlt in zartem, aber leuchtendem Rosa und ruht auf einem weißen, bauschigen Wolkenboden. Das Design der Schachtel verleiht dem Ganzen durch die Kombination von Metallic- und Satin-Oberflächen eine gewisse Dramatik und Kühnheit. Das ikonische CLOUD-Symbol zieht sich durch das gesamte Design und betont die digitale Welt, die uns alle miteinander verbindet.PREISEEau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 ml 68,00 US-DollarEau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 ml 48,00 US-DollarEau de Parfum Spray, 0,33 FL OZ/10 ml 26 US-DollarAlle Preise sind empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in US-Dollar.Die Marke wird weltweit bei weiteren namhaften Einzelhändlern erscheinen, darunter:- Kanada: Shoppers Drug Mart- Europa: Douglas- Vereinigtes Königreich: Boots, John Lewis, Superdrug, Perfume Shop und The Fragrance Shop- Australien: My Chemist- Mexiko: LiverpoolINFORMATIONEN ZU ARIANA GRANDEAriana Grande ist Grammy-Preisträgerin, mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin und ein internationaler Superstar. Seit den Beatles im Jahr 1964 ist sie die erste Künstlerin, die mit "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" und "Thank U, Next" die ersten drei Plätze der Billboard Hot 100 belegt hat. Im Jahr 2020 wurde sie zur ersten und einzigen Künstlerin überhaupt, die es schaffte, mit 5 Singles auf Platz 1 in die Charts einzusteigen. Im Jahr 2021 schrieb Grande Geschichte als erste Künstlerin, die mit "positions", "34+35" und "pov" gleichzeitig drei Top-10-Platzierungen in den Billboard Pop Airplay und Mediabase Top 40 Charts erreichte. Im Alter von nur 29 Jahren hat sie bereits sechs Alben veröffentlicht, die alle mit Platin ausgezeichnet wurden, und weltweit 98 Milliarden Streams erreicht. Sie ist die meistgestreamte weibliche Künstlerin des letzten Jahrzehnts auf Spotify und hat sich mit ihrem kraftvollen Gesang und ihrer unvergleichlichen Präsenz auf der Bühne sowie bei ihren Fans schnell zu einem der größten Popstars unserer Generation entwickelt. Im Jahr 2022 wurde Grande zur ersten Künstlerin, die vier Alben mit jeweils über 4 Milliarden Streams auf Spotify hatte. Im Jahr 2019 ging Grande auf die Sweetener World Tour und absolvierte im Laufe des Jahres über 100 Auftritte, darunter Headliner-Sets beim Lollapalooza und Coachella, wo sie die jüngste Headlinerin in der Geschichte des Festivals war. Im Jahr 2021 trat Grande als Coach bei der NBC-Show THE VOICE auf und war außerdem im oscarnominierten Film DON'T LOOK UP an der Seite von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence für Netflix zu sehen. Derzeit arbeitet sie an der Verfilmung von WICKED von Jon M. Chu, in der sie die Rolle der Glinda spielt, während Cynthia Erivo die Elphaba darstellt.INFORMATIONEN ZU LUXE BrandsLUXE Brands, Inc. ist ein globales Premium-Kosmetikunternehmen, das sich der Entwicklung von Beauty-Marken der Spitzenklasse verschrieben hat, die Verbraucher auf der ganzen Welt inspirieren. Der innovative Ansatz des Unternehmens für Design, Marketing und den Aufbau von Marken mit einem Digital-First-Ethos hat zahlreiche Auszeichnungen auf der ganzen Welt erhalten. Für Cloud von Ariana Grande wurde LUXE Brands mit dem Duft des Jahres 2019 ausgezeichnet. Das gesamte Portfolio umfasst Ariana Grande, Nicki Minaj und Eau de Juice von Cosmopolitan.