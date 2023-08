Seit Mittwoch ist die Kapazität von Senec-Batteriespeichern einer bestimmten Modulgeneration wieder auf 70 Prozent begrenzt. Zuvor kam es wieder zu zwei Bränden, wie der Hersteller einräumte. Die Suche nach der Ursache läuft noch.Senec hat erneut einen Teil seiner Photovoltaik-Heimspeicher in den Konditionierungsbetrieb geschickt. Vorausgegen waren zwei neuerliche Zwischenfälle. "Grund für diese Maßnahme ist ein mutmaßlicher technischer Defekt eines Speichers in Mittelfranken und eines Speichers in Niedersachsen", bestätigte eine Sprecherin des Leipziger Unternehmens auf Nachfrage von pv magazine. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...