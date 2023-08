Das Unternehmen hat seinen neuen Markennamen Apeiro Design bekannt gegeben. Aus Anlass unseres 50-jährigen Jubiläums als führendes Beratungsunternehmen für Theater- und Performance-Umgebungen, architektonische Beleuchtung und Audio-Video-Technologie stellt unsere neue Marke die Werte des Unternehmens und die außergewöhnliche Bandbreite der Arbeit, für die das Unternehmen bekannt ist, in den Vordergrund. Das Wort Apeiro kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet "unendlich" oder "grenzenlos".

"Die Stärke des Unternehmens liegt seit jeher in dem großen Talent, der Erfahrung, den Fähigkeiten im Bereich Design und dem Engagement unserer Mitarbeiter", sagte CEO Steve Friedlander. "Mit Apeiro Design bescheinigen wir dem Team seine Fähigkeit, auch anspruchsvollste Designaufgaben erfolgreich und elegant zu lösen."

Patty Glasow, Executive Vice President und Leiterin des Bereichs Lichtdesign, fügte hinzu: "Unsere neue Marke steht für grenzenlose Kreativität und spiegelt eine Mentalität wider, die von Anfang an im Mittelpunkt unserer Unternehmenskultur stand. Wir sind für weitere 50 Jahre gut aufgestellt."

Vermächtnis

Das Unternehmen wurde 1972 von S. Leonard Auerbach gegründet. Sein außergewöhnliches Vermächtnis war der Grundstein für das Team, das heute das Unternehmen leitet und in Zusammenarbeit mit Len zu einem weltweit anerkannten Beratungsunternehmen für Theater-, Audio-Video- und Architektur-Lichtdesign mit einem umfangreichen Portfolio an preisgekrönten Projekten aufgebaut hat. 2002 wurde Auerbach Associates in Auerbach Pollock Friedlander und Auerbach Glasow umbenannt, um so das Wachstum der Kanzlei und die Eröffnung eines Büros in New York zum Ausdruck zu bringen. Das Unternehmen unterhält inzwischen Büros in New York, San Francisco und Minneapolis, betreibt weitere Niederlassungen in San Antonio (Texas) und Pittsburgh (Pennsylvania) und baut seine geografische Präsenz weiter aus, so dass es in der Lage ist, ein noch breiteres Spektrum an Projekttypen zu übernehmen.

Neue Horizonte

Mit Blick auf die nächsten 50 Jahre von Apeiro Design leiten die Firmeninhaber Glasow, Friedlander, Tom Neville, Robert Hill und Brad Kisicki ein Kernteam von Designberatern, das sich auf innovative und realisierbare Lösungen für eine ständig wachsende Liste von Kunden konzentriert, deren Programm- und Designwünsche eine ganzheitliche und unvoreingenommene Herangehensweise erfordern.

"Wir freuen uns sehr, Apeiro Design als unsere neue Marke präsentieren zu können und unser Leistungsangebot auf der Grundlage unseres soliden Fundaments auszubauen", sagte Firmenpräsident Tom Neville.

