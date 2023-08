© Foto: wallstreet:online



Rating-Herabstufungen, Inflation und jetzt auch China-Sorgen: Die dunklen Wolken über den Märkten verdichten sich, warnt Lars Wißler. Sein neuer Börsendienst steuert mit einer offensiven Strategie dagegen.

Nach der Hiobsbotschaft mit der Herabstufung des US-Kreditratings und dem Downgrade für mehrere US-Banken kommen jetzt auch aus China beunruhigende Signale. Lars Wißler, Chefredakteur der Aktie der Woche, spricht im Interview über die Hintergründe und mögliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

Wißler lenkt den Blick auf einen besonders wichtigen Indikator, der in den vergangenen Jahrzehnten große Crashs zuverlässig voraussagen konnte. Aktuell stehe er auf einem nie dagewesenem Niveau.

Warum dem Experten das Sorgen macht, was jetzt einen Crash auslösen könnte und wie Anleger sich in dieser Situation am besten positionieren können: Das und mehr im Interview.

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion