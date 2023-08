EQS-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Sonstiges

Abivax kündigt die Absicht zur Durchführung eines Börsengangs in den USA an PARIS, Frankreich, 10. August 2023 - 18:00 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX) gibt heute bekannt, ein öffentliches Angebot seiner Stammaktien in Form von "American Depositary Shares (ADS)" in den USA durchführen zu wollen, vorbehaltlich der Marktentwicklung sowie weiterer, externer Bedingungen. Das Unternehmen hat den vorläufigen Registrierungsantrag (Formular F-1) vertraulich bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht. Der Zeitpunkt, die Anzahl und der Preis der im Rahmen dieses Angebots auszugebenden Wertpapiere wurden noch nicht festgelegt. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und soll auch kein Angebot, keine Aufforderung oder Verkauf in einer Gerichtsbarkeit darstellen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß der in diesem Gebiet gültigen Wertpapiergesetzen unrechtmäßig wäre. ***** Kontakt Abivax

Communications

Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com

+33 6 24 50 69 63

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung, die vom Unternehmen in französischer Sprache veröffentlichte Fassung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.



