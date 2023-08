BAD RODACH (dpa-AFX) - Der Spielwarenhersteller Haba will seinen Mitarbeitern helfen, nach der Einstellung der Marke Jako-o neue Jobs zu finden. Von Montag (14. August) an soll am Firmenstandort in Bad Rodach (Landkreis Coburg) eine Jobmesse stattfinden - "da aktuell zahlreiche Firmen der Region auf der Suche nach Beschäftigten sind", wie Haba am Donnerstag mitteilte. "Auf der Messe haben alle Beschäftigten des Familienunternehmens die Möglichkeit, sich über die offenen Tätigkeiten auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu informieren."

Haba hatte am Dienstag mitgeteilt, die Marke Jako-o, unter der das Unternehmen unter anderem Kleidung, Schuhe, Spielzeug und Möbel für Kinder und Babys verkauft, einzustellen. Der Geschäftsbereich werde aufgrund der langwierigen wirtschaftlichen Probleme keine Zukunft mehr haben. Die Haba Familygroup befinde sich aktuell in der größten Umstrukturierung der mehr als 85-jährigen Firmengeschichte, hieß es. Für die Haba Familygroup arbeiten nach Unternehmensangaben rund 2000 Menschen./bsj/DP/zb