Eingebettet in das glücklichste Land der Welt liegt Tampere, eine zukunftsorientierte Stadt, die auf der Suche nach qualifizierten Tech-Fachkräften und Startup-Unternehmern nach Europa schaut. Das International House in Tampere veranstaltet am 14. und 15. September eine Online-Rekrutierungsveranstaltung im Stil eines Hackathons mit dem Titel Game On! Im Rahmen des Hackathons lädt Tampere 12 Bewerber ein, den wahren Lebensstil in Tampere zu erleben.

Tampere has a strong tech community and active ecosystems for example in machine learning, imaging, mobile and manufacturing technologies. (Photo: Business Wire)

Tampere ist eine Stadt, die für ihren Mut zum Wachstum und zum Fortschritt bekannt ist. Das im Herzen Finnlands gelegene Tampere ist die Heimat von blühenden Technologieunternehmen wie Valmet, Treon und Colossal Order. Anders als die Tech-Industrie in vielen überfüllten Städten können diese Tech-Unternehmen ihren Mitarbeitern eine Flucht aus dem Chaos und einen Lebensstil mit erschwinglichen, leicht zugänglichen Wohnmöglichkeiten und einem hohen Lebensstandard bieten.

Tampere verfügt über eine starke Tech-Community und aktive Ökosysteme, beispielsweise in den Bereichen maschinelles Lernen, Bildgebung, Mobil- und Fertigungstechnologien. Die wachsende Stadt und ihre Technologiebranche brauchen kluge neue Köpfe im technischen Bereich. Die Kampagne Experience Tampere richtet sich insbesondere an europäische Fachkräfte.

Zwölf Tech-Profis und Startup-Gründer, die sich bis zum 16. August für die Veranstaltung anmelden, haben außerdem die Chance, ein fünftägiges Erlebnis in Tampere zu gewinnen. Zwischen dem 12. und 16. September wird ein vielseitiges Programm für Talente und Startup-Besitzer angeboten, die das verborgene Juwel Finnlands kennenlernen möchten.

"Es wird eine einzigartige Erfahrung und eine Gelegenheit für die Gewinner sein, die Unternehmen zu treffen und die Stadt, ihre Tech-Szene und den Lebensstil kennenzulernen. Tampere wird zeigen, dass Hightech mit einer lebendigen Gemeinschaft und entspannenden Saunaabenden in einer wunderschönen Seenlandschaft kombiniert werden kann", sagt Sini Vilppula, Vice President, Human Resources, bei Automation System Business Line in Valmet.

Für Startup-Gründer organisiert die Stadt ein Programm, bei dem sie das Ökosystem von Startup Tampere erkunden, Co-Working-Spaces, Innovationszentren und Beschleuniger besuchen und die Energie des Platform 6 Startup House spüren können. Darüber hinaus können sie sich mit lokalen Start-ups vernetzen, Einblicke von Branchenexperten gewinnen und neue Möglichkeiten für ihre Start-ups schaffen.

Alle Teilnehmer können mit ihren Familien die finnische Kultur erleben und den einzigartigen Charme von Tampere entdecken, kulturelle Aktivitäten genießen, die traditionelle finnische Küche kennen lernen und Kontakte über das Geschäftliche hinaus knüpfen.

Experience Tampere International House Tampere

Marketing Specialist

Tiia Heikkilä

tiia.heikkila@tampere.fi

+358 41 730 2921