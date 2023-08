Berlin - Die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dazu aufgefordert, schnell ein Konzept für das geplante Klimageld vorzulegen. "Wir haben in der Koalition vereinbart, dass der Finanzminister die Infrastruktur ausarbeitet, um das Klimageld an die Menschen überweisen zu können. Ich erwarte von Christian Lindner, dass er nun zügig ein konkretes Konzept vorlegt", sagte Esken der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).



"Denn die Menschen pochen angesichts wachsender Kosten und steigender Preise zurecht darauf, dass wir unser Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag einhalten", sagte die SPD-Chefin. Mit dem Klimageld sollen Einnahmen des Staates aus dem CO2-Preis an die Bürger wieder zurückfließen.

