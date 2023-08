COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' zum langsamen und überbürokratisierten Staat

So wird das nichts mit dem "Deutschlandtempo", das Kanzler Olaf Scholz ausgegeben hat - also mit dem Ziel, die Infrastruktur schnell zu modernisieren. Deutschland ist eben kein Zentralstaat, in dem die nationale Regierung von oben nach unten durchregiert. Im föderalen Gefüge muss vielmehr gelingen, was derzeit offenbar nicht gut klappt: Das Zusammenspiel von Bund, Ländern und Gemeinden./ra/DP/zb