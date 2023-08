Osnabrück (ots) -Mitbegründer von "Sendung mit der Maus" weiß mit Harry Potter nichts anzufangenArmin Maiwald:. "Ich habe weder ein Buch gelesen, noch einen dieser Filme gesehen"Osnabrück. Der "Sendung mit der Maus"-Produzent Armin Maiwald (83) hat sich kritisch gegenüber dem wohl bekanntesten Zauberschüler der Welt geäußert. "Von Harry Potter weiß ich gar nichts - außer den Namen und dass es eine englische Autorin war, die damit furchtbar reich geworden ist und vorher furchtbar arm war", sagte Maiwald im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Und weiter: "Dieser Trend ist komplett an mir vorbeigegangen."Anlass war die Frage, ob Maiwald mit seiner markanten Stimme schon mal darüber nachgedacht hat, die Harry-Hörbücher neu aufzunehmen. "Ich habe weder ein Buch gelesen, noch einen dieser Harry Potter Filme gesehen", sagt der Fernsehproduzent. "Dieser Trend ist komplett an mir vorbeigegangen."Maiwald meint, dass in seiner Firma "Flash Filmproduktion & Filmstudio Köln" viele Kollegen arbeiten, die Harry Potter sehr schätzen. "Aber mir sagt das nichts", so der Regisseur. Möglicherweise habe er etwas gegen den Hype. "Als damals die Bücher herausgekommen seien, standen die Menschen Schlange vor den Buchhandlungen", sagte Maiwald. "Das musste ich nun wirklich nicht haben."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5577979