Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -GUANGZHOU, China, 11. August 2023 /PRNewswire/ -- Tragen Sie sie in Ihrem Kalender für den Zeitraum vom 21. bis 27. Oktober ein. Die mit Spannung erwartete 48. Jinhan-Messe für Wohnkultur und Geschenkartikel (JINHAN-MESSE) wird in Guangzhou, China stattfinden. Dies ist eine Fachmesse, die Fachleute der Wohnkultur- und Geschenkartikelbranche nicht verpassen sollten.Entdecken Sie Chinas führende Plattform für Wohnkultur und GeschenkartikelDie JINHAN-MESSE findet schon mehr als zwanzig Jahre erfolgreich statt und bringt in diesem Jahr erneut 900 renommierte Hersteller aus ganz China zusammen. Machen Sie sich bereit, eine atemberaubende Vielfalt an Bestseller-Produkten und brandneuen Kollektionen zu entdecken, die die Trends für die Zukunft setzen. Von Wohnkultur über Outdoor- und Gartenaccessoires bis hin zu Küchen- und Esszimmerprodukten sowie Geschenken - jede Kategorie wird die Besucher beeindrucken.Erweitern Sie Ihr Inventar mit über 300.000 neuen ProduktenBereiten Sie sich darauf vor, von einer riesigen Auswahl an über 300.000 neuen Produkten beeindruckt zu werden, die den Wohnkultur- und Geschenkartikelmarkt neu definieren. Die neuesten Designs, Stile und Konzepte werden Ihre Kunden faszinieren und Ihnen den gewünschten Vorsprung geben. Egal, ob Sie Importeur, Großhändler, Einzelhandelskette oder Designexperte sind, die JINHAN-MESSE ist die Plattform, auf der Sie Ihr Inventar mit den Branchentrends synchronisieren.Reibungslose Einreise nach ChinaWir stellen Ihnen Einladungsschreiben zur Verfügung, um Ihnen bei der Beantragung eines chinesischen Visums zu helfen. Darüber hinaus bieten wir möglicherweise auch Unterstützung für Flugtickets oder Hotelunterkünfte an, um sicherzustellen, dass Sie problemlos nach China gelangen und Geschäftsmöglichkeiten nutzen können.Genießen Sie unseren Komfort und unsere bequemen DienstleistungenAuf der JINHAN-MESSE tun wir alles, um Ihnen ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Käufer-Lounges und Erfrischungszonen sind so konzipiert, dass sie Ihnen eine rundum komfortable und entspannende Umgebung bieten. Darüber hinaus sorgen unser Shuttle-Bus-Service und das hochwertige Catering dafür, dass jeder Moment Ihre Bedürfnisse erfüllt.Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Ausweis! Sind Sie bereit, sich auf diese außergewöhnliche Reise der Erkundung und Innovation zu begeben? Holen Sie sich noch heute Ihren kostenlosen Ausweis und bereiten Sie sich darauf vor, die Pracht der 48. JINHAN-MESSE zu erleben. Besuchen Sie einfach (https://www.jinhanfair.com/links?id=124). Bei Fragen oder Unterstützungswünschen wenden Sie sich bitte an Ella Chung unter ella@jinhanfair.com.Schließen Sie sich uns vom 21. bis 27. Oktober in Guangzhou an und erleben Sie den Charme des bedeutendsten Events für die Bereitstellung Wohnkultur und Geschenkartikel in China. Gestalten Sie die Zukunft der Branche mit. Wir sehen uns dort!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2183263/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jinhan-messe-die-unverzichtbare-fachmesse-fur-wohnkultur-und-geschenkartikel-findet-in-china-statt-301898531.htmlOriginal-Content von: Jinhan Fair for home & gifts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145408/5577981