BOSCH - Bosch wird generative Künstliche Intelligenz früher als die meisten deutschen Industriekonzerne systematisch einsetzen. "Wir werden spätestens bis zum Jahresende einen eigenen BoschGPT am Start haben und es für alle Mitarbeitenden frei schalten", sagt Tanja Rückert. Sie ist seit Jahresbeginn in der Bosch-Geschäftsführung für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zuständig. Erstmals nannte Rückert jetzt einen Partner für sogenannte Foundation und Large Language Modelle (wie zum Beispiel ChatGPT), mit denen Inhalte wie Texte, Bilder und Musik bis hin zu Software-Code erzeugt werden können. (Handelsblatt)

CHIP-KNAPPHEIT - Nach Ansicht der Audi-Vorständin Renate Vachenauer muss sich die deutsche Autoindustrie trotz der Neuansiedlung von Chip-Konzernen "dauerhaft auf Herausforderungen" einstellen. "Die Halbleiter-Krise werden wir erst mittel- bis langfristig lösen, wenn also auch in Europa deutlich mehr Chip-Fabriken in Dienst gehen", sagte die bei Audi für Beschaffung zuständige Managerin. "Das dauert Jahre, schließlich geht es um Milliarden-Investitionen. Die Chip-Krise verschwindet nicht 2024." (Augsburger Allgemeine)

PETER HAHN - Die Kaufzurückhaltung der Kunden hat für ein weiteres Unternehmen der Modebranche Konsequenzen. Der Private-Equity-Eigentümer Equistone hat für den Händler Tristyle mit seiner bekannten Marke Peter Hahn Finanzkreisen zufolge Kontakt zu den Banken aufgenommen. Ziel ist es, Krediterleichterungen für den Modehändler zu erreichen. Angesichts einbrechender Gewinne drohe die Firma ihre Kreditkonditionen zu reißen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. (Handelsblatt)

SONY - Indien hat die lange verzögerte Fusion des einheimischen Senders Zee mit dem lokalen Zweig von Sony genehmigt. Damit entsteht das größte Medienunternehmen des Landes und ein Rivale des Branchenführers Disney. Das fusionierte Unternehmen wird über mehr als 70 indische Fernsehkanäle sowie Filmstudios und umfangreiche Filmkataloge verfügen. Damit wird Sony seine Präsenz in einem der am schnellsten wachsenden Unterhaltungsmärkte ausbauen. (FT)

