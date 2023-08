EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter AG mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2023



11.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



461 Mio. € Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

Umsetzung der Strategie "Salzgitter AG 2030" konsequent vorangetrieben

Förderbescheid über 1 Mrd. Euro für die erste Ausbaustufe von SALCOS ® erhalten;

erste Zahlung erfolgt

erhalten; erste Zahlung erfolgt Auftrag zum Bau der Direktreduktionsanlage vergeben

Weitere Partnering-Vereinbarungen abgeschlossen

Portfoliomanagement in Umsetzung

Prognose Geschäftsjahr 2023 bestätigt

Nach dem ermutigenden Start in das Geschäftsjahr 2023 und einem sich sukzessiv eintrübenden wirtschaftlichen Umfeld, verzeichnete der Salzgitter-Konzern im ersten Halbjahr 2023 vorzeigbare 461 Mio. € EBITDA sowie 243 Mio. € Gewinn vor Steuern. Hierzu trugen insbesondere die Geschäftsbereiche Stahlverarbeitung und Stahlerzeugung sowie Technologie bei. Trotz der hohen Investitionen vor allem in die Umsetzung des Transformationsprogramms SALCOS® - Salzgitter Low CO 2 Steelmaking, verringerte sich die Nettofinanzverschuldung gegenüber dem Wert des Vergleichszeitraums bei einer gleichzeitig gestiegenen Eigenkapitalquote. Dies belegt die weiterhin sehr robuste bilanzielle und finanzielle Basis der Salzgitter AG. Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns reduzierte sich vor allem aufgrund der gegenüber der Vergleichsperiode rückläufigen Versandmengen sowie niedrigerer Durchschnittserlöse vieler Walzstahlprodukte um 12 % auf 5,8 Mrd. € (H1 2022: 6,6 Mrd. €). Mit 461,0 Mio. € EBITDA (H1 2022: 1.138,5 Mio. €) und 242,6 Mio. € Gewinn vor Steuern (H1 2022: 970,5 Mio. €) wurde ein vorzeigbares Ergebnis erwirtschaftet. Der Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG in Höhe von 29,3 Mio. € fiel spürbar niedriger aus als ein Jahr zuvor (H1 2022: 84,3 Mio. €). Aus 191,8 Mio. € (H1 2022: 781,0 Mio. €) Nachsteuergewinn errechnen sich 3,49 € Ergebnis je Aktie (H1 2022: 14,39 €). Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) lag bei 8,9 % (H1 2022: 30,7 %). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf äußerst solide 44,8 % (H1 2022: 42,2 %). Die Nettofinanzverschuldung verringerte sich um nahezu 280 Mio. € gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres (- 624,3 Mio.€; H1 2022: - 901,4 Mio.€). Für das Programm SALCOS® haben die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen Fördermittel zugesichert, die in Abhängigkeit der erfolgten Investitionen ausgezahlt werden. Von den zur Auszahlung beantragten Zuschüssen (60 Mio. €; H1 2022: 0 €) war per Ende Juni noch keine Zahlung eingegangen. Ein wesentlicher Teil dieser Investitionszuschüsse ist jedoch im Juli 2023 gezahlt worden. Der Vorstandsvorsitzende der Salzgitter AG, Gunnar Groebler, kommentiert wie folgt: "Ungeachtet der Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwirtschaftete der Salzgitter-Konzern ein erfreuliches Halbjahresergebnis. Mit dem Förderbescheid der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Niedersachsen in Höhe von rund 1 Mrd. € zum Bau der ersten Stufe von SALCOS®, der Bestellung der Direktreduktionsanlage sowie weiteren Partnering-Vereinbarungen in den Bereichen Vertrieb und Energie, haben wir im Berichtszeitraum wichtige Meilensteine der Umsetzung unserer Konzernstrategie "Salzgitter AG 2030" erreicht. Besonders freut mich auch die im Juni erfolgreich abgeschlossene erstmalige Bewertung der Salzgitter AG durch die Ratingagentur EcoVadis. Wir wurden aus dem Stand mit einer Bronzemedaille zertifiziert. Diese Auszeichnung ist für uns Ansporn, uns weiter zu verbessern. Unser Portfoliomanagement haben wir mit dem Übergang der Salzgitter Bauelemente GmbH an den neuen Eigentümer und dem Verkauf der Berg Pipe-Gruppe vorangetrieben und werden dies konsequent fortsetzen." Finanzvorstand Burkhard Becker ergänzt: "Angesichts der aktuell erheblichen konjunkturellen Herausforderungen in unserem Kernmarkt Deutschland ist die Aufrechterhaltung der Umsatz- und Ergebnisprognose kein Selbstläufer. Sie ist vielmehr auch das Resultat der gezielten Diversifikation unserer Geschäftsaktivitäten sowie des Ergebnisverbesserungsprogramms "Performance 2026", das integraler Bestandteil der Konzernstrategie ist. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkurellen Lage streben wir weiterhin an, unser Working Capital im laufenden Geschäftsjahr in mittlerer dreistelliger Millionen Euro Höhe abzubauen. Dies wird wesentlich zur Finanzierung von SALCOS® beitragen, ebenso wie die Förderung von Bund und Land, von der wir die erste Auszahlung im Juli erhielten. Dieser Prozess soll sich nun verstetigen." Außenumsätze nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): H1 2023 H1 2022 Stahlerzeugung 1.964,5 2.327,6 Stahlverarbeitung 1.187,0 1.012,2 Handel 1.760,5 2.541,9 Technologie 836,4 670,4 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 87,4 84,5 Konzern 5.835,7 6.636,5

EBITDA nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): H1 2023 H1 2022 Stahlerzeugung 194,5 637,7 Stahlverarbeitung 181,4 82,4 Handel 12,4 258,1 Technologie 52,1 31,9 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung 20,7 128,4 Konzern 461,0 1.138,5

Vorsteuerergebnisse (EBT) nach Geschäftsbereichen (Mio. EUR): H1 2023 H1 2022 Stahlerzeugung 83,5 558,8 Stahlverarbeitung 138,9 51,6 Handel -5,0 249,0 Technologie 36,2 19,1 Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung -10,9 92,0 Konzern 242,6 970,5

Ausblick Bei einer erwartungsgemäß schwächeren zweiten Jahreshälfte und einem politisch und wirtschaftlich anhaltend volatilen Umfeld rechnen wir im Geschäftsjahr 2023 für den Salzgitter-Konzern weiterhin mit einem Umsatz zwischen 11,5 Mrd. € und 12,0 Mrd. €,

einem EBITDA zwischen 750 Mio. € und 850 Mio. €,

einem Vorsteuergewinn zwischen 300 Mio. € und 400 Mio. € sowie

einer spürbar unterhalb des Vorjahresniveaus liegenden Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE). Wie schon in den vergangenen Jahren weisen wir darauf hin, dass Chancen und Risiken aus aktuell nicht absehbaren Erlös-, Vormaterialpreis- und Beschäftigungsentwicklungen sowie Veränderungen von Währungskursen den Geschäftsverlauf des Jahres 2023 erheblich beeinflussen können. Die hieraus resultierenden Ergebniseffekte können ein beträchtliches Ausmaß sowohl in negativer als auch in positiver Richtung annehmen. Die vollständige Veröffentlichung zu den Ergebnissen des ersten Halbjahrs 2023 finden Sie unter https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations/news-publikationen.html .





Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

EMail: ir@salzgitter-ag.de



11.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com