Siemens hat am Donnerstag die Zahlen für das dritte Quartal (per 30. Juni) veröffentlicht. An der Börse kam der Bericht nicht gut an. Die Aktie war ging mit einem Minus von 4,8 Prozent als schwächster Wert des Tages im DAX aus dem Handel. Im Fokus stand die schwächere Entwicklung der Sparte Digital Industries, welche das Geschäft mit der Digitalisierung der Industrie bündelt.Dieses war in den vergangenen zwei Jahren noch sprunghaft gewachsen und zeigt nun Analysten zufolge eine Normalisierung.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...