Es geht endlich wieder los: Borussia Dortmund bestreitet morgen in der ersten Runde des DFB-Pokals das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24. Man ist dabei beim Regionalligisten Schott Mainz zu Gast. Am Wochenende darauf startet mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln dann auch die Bundesliga-Saison für die Borussen. Beim Spiel in Mainz sollte natürlich in erster Linie eine Blamage vermieden werden. Zudem soll die Mannschaft zumindest ein Stück weit Sicherheit für den Bundesliga-Auftakt bekommen. ...

